مدیرعامل جدید صنعت نفت آبادان انتخاب شد

سخنگوی موسسه ورزشی، فرهنگی صنعت نفت آبادان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در این مدت گزینه های فراوانی برای تصدی پست مدیرعاملی صنعت نفت آبادان در هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفتند که در این مدت همواره یک گزینه بومی مدنظر ما بود.

علیرضا خلیلی‌نیا افزود: سرانجام اعضای هیئت مدیره بر سر انتخاب علی حکمت که از اعضای هیئت مدیره فعلی نیز محسوب می شود به توافق رسیدند تا وی از این پس سکان هدایت موسسه را به دست بگیرد.



وی عنوان کرد: امیدواریم در سال جدید و با مدیریت علی حکمت آرامش قابل قبولی بر ارکان باشگاه حکفرما باشد تا روند نتیجه گیری تیم در لیگ برتر بهبهود یابد و این تیم نماینده شایسته ای برای مردم آبادان در لیگ برتر باشد.

صنعت نفت آبادان در آخرین دیدار خود در لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر در مقابل پاس همدان تن به شکست داد.



پس از اینکه علی عیسی زاده از مدیرعاملی صنعت نفت آبادان استعفا کرد اعضای هیئت مدیره پس از رایزنیهای فراوان سرانجام فردی از میان خود را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کردند این در حالی است که مدیرعامل جدید همزمان مدیرعامل فعلی پخش فرآورده های نفتی آبادان است که بدین ترتیب یک دوشغله در رأس مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان قرار گرفت.