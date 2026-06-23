هدایت نفت آبادان تا انتخاب سرمربی جدید به نوری سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف موسوی سندرونی عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان امروز با استعفای سید سیروس پورموسوی سرمربی پیشین این تیم موافقت کرد.
وی افزود: با پایان همکاری با پورموسوی، هدایت طلایی پوشان آبادانی تا زمان تعیین سرمربی جدید به محمد نوری سپرده شد.
مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان تصریح کرد: نوری با اختیارات کامل هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت و تمرینات تیم از فردا زیر نظر وی دنبال میشود.
موسوی سندرونی بیان کرد: فرایند بررسی گزینهها برای انتخاب سکاندار جدید تیم آغاز شده است و به زودی سرمربی نهایی معرفی خواهد شد.
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