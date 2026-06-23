  1. استانها
  2. خوزستان
۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

هدایت نفت آبادان تا انتخاب سرمربی جدید به نوری سپرده شد

هدایت نفت آبادان تا انتخاب سرمربی جدید به نوری سپرده شد

آبادان - مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان گفت: با توجه به استعفای سید سیروس پورموسوی از هدایت تیم فوتبال نفت، محمد نوری مسئولیت فنی تیم را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف موسوی سندرونی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان امروز با استعفای سید سیروس پورموسوی سرمربی پیشین این تیم موافقت کرد.

وی افزود: با پایان همکاری با پورموسوی، هدایت طلایی پوشان آبادانی تا زمان تعیین سرمربی جدید به محمد نوری سپرده شد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان تصریح کرد: نوری با اختیارات کامل هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت و تمرینات تیم از فردا زیر نظر وی دنبال می‌شود.

موسوی سندرونی بیان کرد: فرایند بررسی گزینه‌ها برای انتخاب سکان‌دار جدید تیم آغاز شده است و به زودی سرمربی نهایی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 6869278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها