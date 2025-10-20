حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه رویکرد سازمان دارالقرآن کشور در فعالیتهای قرآنی مبتنی بر تدبر است، اظهار کرد: در این راستا ستاد ملی تدبر ذیل این سازمان تشکیل شده و مصوبه شورای توسعه فعالیتهای قرآنی نیز بر همین اساس بر تدبر معطوف شده است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تدبر یک مقوله عمومی و همگانی در مقایسه با تفسیر است، ادامه داد: تدبر درواقع ناظر به نقش و کاربرد آیات وحی در زندگی هر انسان است اما تفسیر به عمق و معنای آیات میپردازد.
وی با تأکید بر اینکه قرآن باید در لایه لایه زندگی انسان نقش ایفا کند و چراغ راه باشد، افزود: تدبر این مسیر را هموار میکند و در پیوند با سبک زندگی است.
آمادهسازی فضای فعالیتهای قرآنی برای تقویت تدبر
منصوری بیان کرد: در شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان، ادارهکل تبلیغات اسلامی به عنوان مسئول کمیته تدبر به فعالیت میپردازد و در این راستا برنامههایی با محوریت تدبر به عنوان پیشزمینه تقویت جریان تدبر در استان آغاز شده است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه برای راهاندازی فضای تدبر در استان نیازمند نیروی توانمند و پای کار هستیم، افزود: برای رسیدن به این ظرفیت، دورههای عمومی تدبر در سطوح یک، دو و سه در هشت شهرستان برگزار شده که این دورهها پیشنیاز دوره تخصصی تربیت مربی تدبر است.
منصوری از برنامهریزی برای برگزاری نخستین دوره تربیت معلم تدبر در استان در سطح تخصصی خبر داد و گفت: در راستای تربیت نیرو برای عملیات تدبر در استان، این دوره برگزار خواهد شد که بخشی از آموزشها به صورت حضوری و بخشی به صورت برخط برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه فراخوان و ثبتنام این دوره به پایان رسیده است، بیان کرد: این کلاسها به زودی آغاز خواهد شد که قبولشدگان پس از طی ۲ دوره کارورزی، مدرک تربیت معلم تدبر را اخذ میکنند و نام آنها در سامانه کشوری ثبت میشود یعنی در هر نقطه از کشور میتوانند تدریس دورههای عمومی تدبر را داشته باشند.
اجرای برنامههای تدبر با همکاری مؤسسات قرآنی فعال
منصوری با اعلام اینکه این دوره طی تفاهمنامه با مؤسسه قرآنی الرحمن شهرکرد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: لازم است یک حرکت جدی در بحث تدبر اتفاق بیفتد که در گام اول، برگزاری این دورهها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: پیشبینی ما این است که هر ساله یک دوره به دورههای تدبر افزوده شود و در یک برنامه پنج ساله باید حداقل ۱۵ دوره تربیت معلم تدبر را در استان برگزار کنیم.
منصوری با تأکید بر اینکه افراد تأثیرگذار و دارای مخاطب، اولویت انتخاب افراد برای دورههای تربیت معلم تدبر هستند، افزود: در این راستا، طلاب حوزههای علمیه خواهران و برادران، معلمان، دانشجویان، دانشجومعلمان، فعالان قرآنی و … در سراسر استان در اولویت قرار دارند.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای نیمروزه تدبر برای قریب به ۳۴۰ نفر در آبانماه خبر داد و افزود: این کارگاهها با حضور اساتید برجسته ملی در استان برگزار میشود.
نظر شما