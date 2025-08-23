خراسان جنوبی شایسته داشتن منطقه آزاد تجاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در آیین افتتاح همزمان پروژه‌های هفته دولت در بیرجند با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: حضور وزیر دادگستری و هیئت همراه در استان را مغتنم می‌دانم و به نیابت از مردم خراسان جنوبی از دولت و دولتمردان بابت تلاش‌ها و خدمات ارزشمندشان در استان قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم بیرجند؛ درمیان و خوسف با اشاره به برخی مشکلات اساسی استان، افزود: با وجود مشارکت اجتماعی حداکثری مردم، درآمدها در خراسان جنوبی حداقلی است اما نرخ مالیات با تهران برابری می‌کند که این موضوع عادلانه نیست و نیازمند بازنگری است.

هاشمی تصریح کرد: خراسان جنوبی با داشتن ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان شایسته داشتن منطقه آزاد تجاری است و این ظرفیت می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی استان را مرتفع کند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف ادامه داد: در حوزه آب، همچنان بیش از ۴۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود و فرسودگی شبکه‌ها باعث هدررفت ۴۰ تا ۵۰ درصدی آب در شرایطی شده که آب در خراسان جنوبی معادل نفت برای کشور اهمیت دارد.

وی گفت: در بخش کشاورزی نیز محصولات با ارزش و استراتژیک استان به دلیل نبود صنایع فرآوری به بهره‌وری مطلوب نمی‌رسد و نیازمند حمایت ویژه دولت در این بخش هستیم.

هاشمی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان در حوزه راه و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: استاندار و مدیران استانی تلاش‌های زیادی داشته‌اند اما بدون تخصیص اعتبارات کافی نمی‌توان انتظار توسعه و جبران عقب‌ماندگی‌ها را داشت.

وی تأکید کرد: خراسان جنوبی استانی فرهنگی، علمی و تاریخی است که شخصیت‌های بزرگی را به کشور تقدیم کرده و شایسته توجه مضاعف دولت در مسیر توسعه و آبادانی است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با اشاره کیلومترها مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان یادآور شد: خوشبختانه برای مرز یزدان و فعالیت در این نقطه شاهد خبرهای خوبی بودیم.