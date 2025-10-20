خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، با توجه به توسعه گازرسانی و کاهش تعداد خانوارهای فاقد گاز طبیعی، سهمیه‌بندی و توزیع نفت سفید نیز تغییراتی داشته است. با این حال، همچنان در برخی مناطق استان زنجان، به‌ویژه در روستاهای صعب‌العبور، نیاز به نفت سفید برای تأمین سوخت وجود دارد. بنابراین، مسئولان مربوطه باید با توجه به شرایط محلی و نیازهای واقعی، برنامه‌ریزی دقیقی برای توزیع و تأمین نفت سفید در این مناطق داشته باشند.

مشکلات تأمین سوخت گرمایشی در دهستان اوریاد و روستاهای صعب‌العبورماهنشان

عضو شورای اسلامی استان زنجان، با اشاره به مشکلات تأمین سوخت گرمایشی در دهستان اوریاد و برخی روستاهای صعب‌العبور شهرستان ماهنشان، خواستار اصلاح نحوه سهمیه‌بندی نفت سفید و تسهیل در تخصیص سهمیه چندماهه برای ساکنان این مناطق شد.

اسکندر عابدینی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روستاهای این مناطق فاقد گازرسانی هستند و مردم مجبورند از نفت سفید به عنوان سوخت اصلی گرمایشی استفاده کنند، اظهار داشت: سهمیه نفت سفید به صورت ماهانه و محدود تزریق می‌شود که به دلیل شرایط سخت جغرافیایی، امکان ذخیره‌سازی و تأمین سوخت کافی برای کل فصل سرد برای مردم وجود ندارد.

امکان تزریق سهمیه چندماهه یا سالانه وجود ندارد و مسئولین تنها قادر به تخصیص سهمیه ماهانه هستند

وی با اشاره به مذاکرات خود با مسئولین شهرستان شگفت و شرکت‌های توزیع سوخت گفت: متأسفانه امکان تزریق سهمیه چندماهه یا سالانه وجود ندارد و مسئولین تنها قادر به تخصیص سهمیه ماهانه هستند که این موضوع مشکلات متعددی را برای خانواده‌های کم‌جمعیت و سالمندان این روستاها ایجاد کرده است.

عضو شورای استان زنجان افزود: در سال‌های اخیر به دلیل قطعی‌های مکرر و شرایط جوی نامساعد، ساکنان این مناطق بارها با کمبود سوخت مواجه شده‌اند که این امر سلامتی و رفاه آنان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر مسئولین استان و شرکت‌های توزیع سوخت شد تا امکان تزریق سهمیه سوخت به صورت یکجا برای فصل پاییز و زمستان فراهم شود و به این ترتیب نگرانی‌های مردم کاهش یابد.

عابدینی تاکید کرد: حل مشکلات سوخت مناطق کوهستانی باید به عنوان اولویت جدی در دستور کار مسئولین استانی قرار گیرد.

وی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا با همکاری و همفکری، برنامه‌ای عملیاتی برای رفع مشکلات سوختی این مناطق تدوین و اجرایی کنند تا زندگی مردم در فصل‌های سرد سال با کمترین دغدغه سپری شود.

گازرسانی به ۹۷.۳ درصد جمعیت روستایی استان زنجان

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌مندی ۹۷.۳ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی خبر داد و گفت: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، این رقم به ۹۸ درصد خواهد رسید.

مهدی احمدی با اشاره به اقدامات گسترده انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های انرژی در روستاها اظهار داشت: در حال حاضر ۹۷.۳ درصد از جمعیت روستایی استان زنجان به شبکه گاز طبیعی متصل شده‌اند و عملیات اجرایی ۹ پروژه گازرسانی دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی به بیش از ۹۸ درصد خواهد رسید.

برنامه‌ریزی کامل برای تأمین سوخت زمستانی مناطق فاقد گاز زنجان

وی با بیان اینکه توسعه شبکه گازرسانی در مناطق روستایی یکی از اولویت‌های اصلی استان طی سال‌های اخیر بوده است، افزود: افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاها، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق، نقش مؤثری در کاهش وابستگی به سوخت‌های مایع و مدیریت مصرف انرژی در استان دارد.

فرآیند ذخیره‌سازی سوخت به‌طور کامل در مناطق هدف انجام شده است

مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تأمین سوخت زمستانی مناطق فاقد گاز، گفت: مرحله نخست سهمیه‌بندی و تخصیص نفت سفید به روستاها و مناطق عشایری که هنوز از نعمت گاز برخوردار نشده‌اند، انجام و به اطلاع توزیع‌کنندگان رسیده و خوشبختانه فرآیند ذخیره‌سازی سوخت نیز به‌طور کامل در مناطق هدف انجام شده است.

احمدی ادامه داد: مرحله دوم اعلام و توزیع سهمیه نفت سفید نیز در آبان‌ماه انجام خواهد شد تا خانوارهای این مناطق در فصل سرما با هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تأمین سوخت مواجه نباشند. خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین و توزیع نفت سفید در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت مراجعات مردمی برای دریافت سوخت تصریح کرد: با وجود تأمین و ذخیره‌سازی مناسب در نقاط مختلف استان، متأسفانه برخی از خانوارها تاکنون برای دریافت سهمیه خود مراجعه‌ای نداشته‌اند. لذا از ساکنان مناطق فاقد گاز طبیعی درخواست می‌شود با مراجعه به مراکز مربوطه، نسبت به دریافت سهمیه سوخت زمستانی خود در زمان مقرر اقدام کنند.

احمدی خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت‌های انرژی، رفاه عمومی و پیشگیری از بحران‌های احتمالی ناشی از سرمای زمستان در مناطق روستایی و عشایری از اولویت‌های جدی مدیریت استان زنجان است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و اقدام به‌موقع در این حوزه هستند.

سهمیه نفت سفید برای خانوارهای روستایی فاقد گاز طبیعی

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان با اشاره به تخصیص سهمیه جدید نفت سفید برای خانوارهای شهری و روستایی که از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سهمیه نفت سفید از تاریخ اول شهریور ۱۴۰۴ در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ شده است.

مسعود شینی در گفت‌گویی افزود: در استان زنجان ۲۱۶ عامل فروشندگی سوخت فعال هستند که با توسعه طرح گازرسانی در استان، تعداد فروشندگان سوخت مایع روند کاهشی یافته است، اما همچنان بخش قابل توجهی از نیاز نفت‌گاز کشاورزی و خانوارهای فاقد گاز طبیعی توسط این شبکه تأمین می‌شود.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان در خصوص جزئیات سهمیه‌بندی گفت: ۴۰۰ لیتر نفت سفید برای خانوارهای یک تا چهار نفره ۶۰۰ لیتر نفت سفید برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر این سهمیه‌بندی از اول شهریور تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ قابل برداشت و مصرف خواهد بود.

در حال حاضر حدود ۶۷۰۰ خانوار روستایی در استان زنجان همچنان برای گرمایش و پخت‌وپز به نفت سفید متکی هستند

شینی افزود: در حال حاضر حدود ۶۷۰۰ خانوار روستایی در استان زنجان همچنان برای گرمایش و پخت‌وپز به نفت سفید متکی هستند. عمده این خانوارها در مناطق صعب‌العبور یا فاقد زیرساخت گازرسانی سکونت دارند و تأمین پایدار سوخت برای آن‌ها از اولویت‌های اصلی شرکت به شمار می‌رود.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل برای فصل سرد پیش رو، گفت: با توجه به کاهش دمای هوا در ماه‌های آتی، تمامی تمهیدات لازم برای توزیع منظم، پایدار و بدون وقفه فرآورده‌های نفتی در مناطق فاقد گاز طبیعی اتخاذ شده است.

وی افزود: همچنین اقدامات لازم برای ذخیره‌سازی کافی سوخت در مناطق سخت‌گذر و صعب‌العبور در دستور کار قرار دارد تا تأمین سوخت خانوارها به ویژه در روستاها دچار مشکل نشود.

شینی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان به عنوان متولی اصلی تأمین انرژی استان، با تلاش و هماهنگی همه‌جانبه، آماده است تا در تمامی شرایط، نیازهای سوختی استان را به نحو مطلوب پاسخگو باشد.