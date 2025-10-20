به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا موجب رشد قیمت طلا در آغاز معاملات روز دوشنبه شد. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های تورم ماهانه و نیز روند مذاکرات تجاری میان واشنگتن و پکن هستند تا چشم‌انداز روشن‌تری از مسیر سیاست پولی به‌دست آورند.

هر اونس طلا با ۰.۲۲ درصد افزایش به ۴۲۶۱ دلار و ۶ سنت رسید. در بازار کامکس نیویورک نیز قراردادهای آتی طلا ۱.۵۳ درصد رشد داشت و در سطح ۴۲۷۷ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

در بازار نقره، پس از ثبت بدترین عملکرد از اوایل آوریل در معاملات روز جمعه و سقوط ۴.۴ درصدی، امروز قیمت با ۱.۶۴ درصد افزایش به ۵۰ دلار و ۹۳ سنت رسیده است. نقره روز جمعه تا رکورد ۵۴ دلار و ۴۷ سنت پیش رفته بود.

طلا در روز جمعه ۱.۸ درصد از ارزش خود را از دست داده بود؛ بیشترین افت از اواسط ماه مه. این کاهش هم‌زمان با اظهارات دونالد ترامپ درخصوص احتمال کاهش تعرفه‌های وارداتی چین رخ داد. ترامپ گفته بود دیدار تازه‌ای با رئیس‌جمهور چین در پیش دارد و «همه‌چیز با چین به‌خوبی پیش خواهد رفت».

تحلیلگران می‌گویند دو عامل تعیین‌کننده در هفته جاری، نتیجه مذاکرات تجاری آمریکا و چین و انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در روز جمعه است. به اعتقاد آنان، خلأ داده‌های اقتصادی در روزهای گذشته محرک رشد اخیر قیمت طلا بوده است.

پیش‌بینی می‌شود داده‌های این هفته نشان دهد تورم هسته در سطح ۳.۱ درصد ثابت مانده است؛ هرچند انتظار می‌رود این موضوع تأثیر زیادی بر بازار نگذارد، زیرا فدرال رزرو تاکنون نسبت به گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره واکنش نشان نداده است.

بنا بر ارزیابی بازارها، احتمال می‌رود نرخ بهره در نشست ماه جاری ۲۵ واحد پایه کاهش یابد و یک نوبت دیگر نیز در دسامبر پایین آورده شود.

طلا که به‌عنوان دارایی غیرسودده شناخته می‌شود، از ابتدای سال میلادی تاکنون بیش از ۶۰ درصد رشد قیمت داشته و هفته گذشته به رکورد ۴۳۷۸ دلار و ۶۹ سنت رسید.

افزایش خرید بانک‌های مرکزی، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از دلار و ورود سرمایه به صندوق‌های معاملاتی (ETFها) از عوامل اصلی رشد بهای طلا در ماه‌های اخیر عنوان شده است.

در سایر فلزات گران‌بها، پلاتین امروز با ۱.۲۲ درصد کاهش به ۱۵۹۹ دلار و ۹۶ سنت رسید.