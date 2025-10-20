به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: برگزارکنندگان تظاهرات موسوم به «No Kings»، «بدون پادشاه» یا «نه به پادشاهان»، اعلام کردند که نزدیک به هفت میلیون نفر، یعنی حدود دو میلیون نفر بیش از ماه ژوئن (خرداد)، در این اعتراضات سراسری شرکت کردهاند؛ تجمعاتی که در بیش از دو هزار و ۷۰۰ شهر بزرگ و کوچک ایالات متحده آمریکا برگزار و هدف آن مخالفت با سیاستهای اقتدارگرایانه دولت ترامپ عنوان شد. شبکه خبری سیانان گزارش داد: این اعتراضات که به شکل عمده مسالمتآمیز بود، پس از تابستانی پرآشوب در آمریکا برگزار شدند؛ تابستانی که با یورشهای گسترده برای بازداشت مهاجران، تظاهرات علیه سیاستهای مهاجرتی و اعزام نیروهای فدرال به شهرهای تحت اداره دموکراتها همراه بود. برخی معترضان با لباس زرد، نمادی از اتحاد و اشارهای به دیگر جنبشهای مقاومت مسالمتآمیز، در این تظاهرات حضور یافته بودند. در یک اعلامیه در تارنمای «No Kings» آمده است: رنگ زرد نشانه روشن و غیرقابل انکاری است که میلیونها نفر از ما با این باور که آمریکا متعلق به مردم آن است و نه پادشاهان، در کنار هم ایستادهایم.
تعدادی دیگر از معترضان در آمریکا، لباسهای بادی و نمایشی، از جمله مرغ، قورباغه و دایناسور، پوشیده بودند که به گفته برخی، بر ماهیت مسالمتآمیز تظاهرات تاکید داشت. معترضان با سر دادن شعارهایی از جمله این است چهره واقعی دموکراسی و نه به نفرت، نه به ترس، مهاجران به اینجا خوش آمدید، پرچم آمریکا و پارچهنوشتههایی در مخالفت با اداره مهاجرت و گمرک (ICE)، اقتدارگرایی و میلیاردرها در دست داشتند و پیامهای خوشامدگویی به مهاجران را نیز منتقل کردند. هزاران نفر در پارکهای بوستون، آتلانتا و شیکاگو و نیز شهرهای واشنگتن و مرکز شهر لسآنجلس راهپیمایی کردند. معترضان در مقابل ساختمانهای کنگره در چندین ایالت تحت رهبری جمهوریخواهان دست به تظاهرات زدند. در شیکاگو، هزاران نفر با تابلوهای دستساز و شعارنوشتههای «دست از سر شیکاگو بردارید» تجمع کردند و پرچمهای آمریکا را وارونه تکان دادند. معترضان به سیانان گفتند که یورشهای مهاجرتی و سیاستهای کاهش بودجه مدیکید Medicaid (برنامه مشترک فدرال و ایالتی است که پوشش بیمه درمانی را برای برخی افراد با درآمد و منابع محدود فراهم میکند) از دلایل اصلی حضورشان در تجمع روز شنبه بوده است.
در لسآنجلس، تظاهرکنندگان با لباسهای بادی و پرچم آمریکا در خیابانها حضور یافتند تا به توصیف ترامپ از اعتراضات واکنش نشان دهند. یکی از معترضان با اشاره به اینکه فضای این تجمعات مانند یک جشن خیابانی است، گفت که سخت است چنین صحنهای را منطقه جنگی نامید. در نیویورک، جمعیت معترضان در میدان تایمز تا چندین ساختمان امتداد داشت و به سمت منهتن جنوبی حرکت میکرد. یکی از معترضان که از دهه ۱۹۶۰ در اینگونه تظاهراتها شرکت میکند، تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: ما اعتراض میکنیم چون آمریکا را دوست داریم و میخواهیم آن را پس بگیریم.
در واشنگتن دیسی، کارمندان فعلی و سابق فدرال در هجدهمین روز تعطیلی دولت آمریکا، در خیابان پنسیلوانیا تجمع کردند و آرامتر شدن لفاظیهای سیاسی را خواستار شدند. یکی از کارمندان فدرال که در اعتراضات روز شنبه حضور داشت، به سیانان گفت که به دلیل نگرانی از شغل خود و پرداخت قبوض، خوابش مختل شده است. در آتلانتا، معترضان برای بزرگداشت میراث حقوق مدنی شهر تجمع کردند. معترضان در آتلانتا تصریح کردند تظاهرات روز شنبه پیام مسالمتآمیز اما فوری برای حفاظت از دموکراسی، مقابله با نفرت و ادامه راه نسلهای پیشین داشت. در حالیکه تظاهرات پیشین علیه تعدیل نیرو توسط ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، در بهار و سپس در واکنش به رژه نظامی ترامپ در ژوئن (خرداد) تعدادی از افراد را جذب خود کرد، برگزارکنندگان تظاهرات روز شنبه گفتند که این دور از اعتراضات در حال شکلدهی به یک جنبش متحدتر در مخالفت با ترامپ است.
افزایش دو میلیونی معترضان به ترامپ
اعتراضات قبلی تحت عنوان «نه به پادشاه» در ۱۴ ژوئن، روز تولد ترامپ و روز رژه نظامی در واشنگتن برگزار شده بود و دستکم دو هزار و ۱۰۰ اعتراض در شهرهای آمریکا در آن روز برگزار شد که حدود پنج میلیون نفر را به خود جذب کرد. سازماندهندگان تظاهرات گسترده روز شنبه در آمریکا علیه رئیسجمهور این کشور میگویند که دستکم هفت میلیون نفر در این اعتراضات شرکت داشتند. در بیانیهای که سازماندهندگان این تظاهرات منتشر کردهاند، آمده است: در یکی از بزرگترین تظاهرات سراسری یک روزه در تاریخ آمریکا، حدود هفت میلیون آمریکایی، دو میلیون بیشتر از اعتراضات ژوئن، امروز در بیش از دو هزار و ۷۰۰ شهر کوچک و بزرگ برای راهپیمایی مسالمتآمیز نه به پادشاه گرد هم آمده و در برابر خودکامگی کنار یکدیگر ایستاده و اثبات کردند که کشور به مردم تعلق دارد نه پادشاهان. اما ترامپ رئیسجمهور آمریکا با انتشار یک ویدئوی تولیدشده با هوش مصنوعی به معترضان جنبش نه به پادشاهی در ایالات متحده دهنکجی و توهین کرد.
انتشار یک ویدئوی ساخته شده با هوش مصنوعی از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا که او را در حال پرواز با یک جنگنده و مقابله با معترضان آمریکایی نشان میدهد در این کشور خبرساز شده است. اسپوتنیک در این باره نوشت، ترامپ در اعتراض به اعتراضات نه به پادشاهی در شهرهای ایالات متحده، ویدئوی جنگنده هوش مصنوعی خود را به اشتراک گذاشت. این گزارش افزود: دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، یک ویدئوی تولید شده توسط هوش مصنوعی منتشر کرد که در آن خود را در حال هدایت یک جت جنگنده در حالی که تاج بر سر دارد نشان میدهد؛ کلیپی که اشاره مستقیم به مخالفت وی با اعتراضات نه به پادشاهی دارد. در این ویدئو همچنین دیده میشود که ترامپ با جنگنده خود در حال گِل پاشیدن روی سر معترضان و مقابله با آنهاست! منظور اصلی معترضان از عنوان «نه به پادشاهی»، کنایهای به اقتدارگرایی فزاینده ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود است. همزمان با برگزاری این اعتراضات گسترده، جیدیونس، معاون رییسجمهور آمریکا نیز با انتشار یک ویدئو که ترامپ را در حال تاجگذاری نشان میدهد به معترضان واکنش توهینآمیز نشان داد.
نظر شما