تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی

تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی

مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد فتحی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: به منظور مساعدت با جاماندگان از ثبت درخواست میهمان، مهلت دسترسی مورد نظر تا ۲۹ مهرماه تمدید شد.

وی افزود: دانشجویان متقاضی می‌بایست ابتدا در بخش ثبت درخواست میهمان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه، نسبت به ثبت و پیگیری درخواست و سپس در بخش انتخاب واحد نسبت به انتخاب دروس مورد تائید اقدام نمایند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به ضوابط موجود در آیین‌نامه نقل و انتقالات دانشگاه، امکان ثبت درخواست میهمان صرفاً برای آن دسته از دانشجویانی میسر خواهد بود که یک نیمسال و حداقل ۱۲ واحد درسی را گذرانده باشند.

فتحی در پایان اظهار داشت: مهلت مذکور آخرین فرصت برای ثبت درخواست میهمان دانشجویان بوده و قابل تمدید نمی‌باشد لذا ضروری است دانشجویان متقاضی در اسرع وقت اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورند.

