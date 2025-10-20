  1. جامعه
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

توزیع ۲۸۰ دستگاه یخچال بین خانوارهای نیازمند تهرانی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از تخصیص و توزیع ۲۸۰ دستگاه یخچال ساخت داخل میان خانوارهای تحت حمایت نیازمند در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتح‌آبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران گفت: تأمین لوازم ضروری زندگی برای خانواده‌های تحت حمایت، از جمله خدمات اصلی کمیته امداد است.

وی افزود: در همین راستا و با هماهنگی ستاد مرکز، ۲۸۰ دستگاه یخچال از تولیدات داخلی به استان تهران تخصیص یافته که در حال توزیع میان خانوارهای نیازمند شناسایی‌شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اشاره به گستره این خدمات اظهار کرد: خدمات تأمین لوازم ضروری زندگی شامل اقلامی همچون تلویزیون، جاروبرقی، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، بخاری و کولر نیز می‌شود که بر اساس نیازسنجی‌های دقیق در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد.

فتح‌آبادی در پایان با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در این مدت، ۱۹۰۰ خانوار از خدمات تأمین لوازم ضروری زندگی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بهره‌مند شده‌اند.

کد خبر 6628155

