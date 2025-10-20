جواد کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری اولین دوره توانمندسازی مسئولان کانونهای بسیج مداحان سراسر کشور در شهر مشهد مقدس خبر داد.
وی هدف از برگزاری این دوره را تعمیق رسالت انقلابی و تمدنی مداحان و هیئات مذهبی در تبیین ارزشهای اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و همچنین عملیاتیسازی بیانیه گام دوم انقلاب در عرصه ستایشگری و مردمیسازی تبلیغ دینی دانست.
کرمی افزود: این دوره آموزشی با حضور ۳۵۰ نفر از مداحان و مسئولان کانونهای بسیج مداحان سراسر کشور از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ مهرماه در مرکز آموزش بسیج امام رضا علیهالسلام در مشهد مقدس برگزار میشود.
وی تصریح کرد: استان کردستان نیز با حضور نمایندگان خود از ده کانون بسیج مداحان در این دوره مشارکت خواهد داشت.
مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان کردستان یادآور شد: این دوره فرصتی برای تبادل تجربیات و ارتقا سطح مهارتهای فرهنگی و دینی مداحان کشور به شمار میآید.
