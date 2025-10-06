جعفرزاده:فعالان فرهنگی و مذهبی اردبیل آماده همکاری با ستاد عتبات هستند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین قاسم جعفرزاده ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با معاونین و روسای ادارات تبلیغات اسلامی و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل ضمن تاکید بر لزوم تقویت همکاری‌های متقابل میان نهادهای فرهنگی و مذهبی، اظهار کرد: مجموعه اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، از جمله روحانیون مستقر، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی و سایر فعالان دینی که تحت نظارت این اداره کل فعالیت می‌کنند، آمادگی کامل برای مشارکت در برنامه‌ها و اهداف ستاد بازسازی عتبات عالیات را دارند.

وی با اشاره به جایگاه و نقش مؤثر تشکل‌های دینی و مردمی در ترویج فرهنگ ایثار و خدمت به اهل‌بیت(ع)، افزود: لازم است با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در زمینه جذب خیرین، حامیان فرهنگی و نذورات مردمی برای پروژه‌های بازسازی و توسعه عتبات عالیات صورت گیرد.

جعفرزاده ادامه داد: برگزاری نشست‌های منظم و هدفمند با حضور فعالان فرهنگی، تشکل‌های دینی، مداحان، قاریان قرآن، خادمان اهل بیت(ع) و مسئولان هیئات مذهبی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک جریان فرهنگی تأثیرگذار در حمایت از بازسازی اماکن مقدس در عراق باشد. وی بر لزوم هم‌افزایی و انسجام بین دستگاه‌های فرهنگی استان برای تسهیل این همکاری‌ها تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، اسفندیار هوشیار، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل نیز ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرای ستاد در شهرهای مقدس عراق، گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر استقبال خوبی از سوی مردم استان اردبیل برای مشارکت در طرح‌های بازسازی اماکن متبرکه، از جمله در کربلا، نجف، سامرا و کاظمین صورت گرفته است، اما نیازمند گسترش دامنه این فعالیت‌ها هستیم.

وی افزود: برای تحقق این هدف، باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری جهت آگاه‌سازی، آموزش و توجیه مسئولین هیئات مذهبی، مداحان، روحانیون، امامان جماعت مساجد و اعضای کانون‌های فرهنگی و تبلیغی صورت گیرد تا با شناخت بهتر از اهداف، مأموریت‌ها و نیازهای ستاد، زمینه برای جذب خیرین و جلب حمایت‌های مردمی بیش از پیش فراهم شود.

هوشیار خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل آماده است تا با برگزاری نشست‌های مشترک و کارگاه‌های آموزشی، زمینه ارتباط مستمر و نزدیک‌تر با مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی استان را فراهم کند.