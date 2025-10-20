تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل تاریخهای مهم از جمله آغاز و پایان ترمها، زمان ثبتنام، انتخاب واحد و برگزاری امتحانات است.
این تقویم آموزشی با توجه به اهمیت برنامهریزی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، منتشر شده است و راهنمای کاملی برای تمامی فعالیتهای آموزشی در طول سال تحصیلی است.
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران
نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (۱۷ هفته)
زمان ثبت نام و انتخاب واحد: از شنبه ۲۲ شهریور تا چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ (انجام شده است)
شروع کلاسها: از شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ (آغاز شده است)
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری: از شنبه ۱۲ مهر تا چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ (انجام شده است)
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی: از شنبه ۱۵ آذر تا سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
پایان کلاسها: چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴
زمان برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴: از یکشنبه ۲۸ دی تا سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات: از دوشنبه ۱۹ دی تا چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (۱۷ هفته)
زمان ثبت نام و انتخاب واحد: از شنبه ۱۸ بهمن تا چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
دانشجویان ورودی ۱۴۰۴: شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
دانشجویان ورودی ۱۴۰۳: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
دانشجویان ورودی ۱۴۰۲: دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
دانشجویان ورودی ۱۴۰۱: سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ و قبل از آن و نیز دانشجویان جامانده از انتخاب واحد کلیه ورودی ها: پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
شروع کلاسها: از شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری: از شنبه ۹ اسفند تا سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی: از شنبه ۲ خرداد تا سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵
پایان کلاسها: چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵
زمان برگزاری امتحانات: از شنبه ۶ تیر تا چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات: از دوشنبه ۸ تیر تا چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵
تبصره :براساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند.
