به گزارش خبرگزاری مهر، سخنان مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در آئین گرامی‌داشت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، امشب از ساعت ۲۰ به بعد از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

همچنین، این برنامه پس از بخش خبری ساعت ۲۱ از شبکه خبر بازپخش خواهد شد.