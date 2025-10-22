  1. سیاست
سخنرانی رئیس‌جمهور در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها امشب پخش می‌شود

سخنان رئیس‌جمهور در آئین گرامی‌داشت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، امشب از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنان مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در آئین گرامی‌داشت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، امشب از ساعت ۲۰ به بعد از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

همچنین، این برنامه پس از بخش خبری ساعت ۲۱ از شبکه خبر بازپخش خواهد شد.

