به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرجپور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره راهداری این شهرستان مسئولیت نگهداری از یکهزار و ۳۰۸ کیلومتر راه را بر عهده دارد که شامل ۶۵ کیلومتر بزرگراه، ۱۱۸ کیلومتر راه اصلی، ۱۰۸ کیلومتر راه فرعی، ۵۱۷ کیلومتر راه آسفالته روستایی، ۲۱۵ کیلومتر راه شوسه، ۲۸۴ کیلومتر راه خاکی و ۶۰ کیلومتر راه مرزی است.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در ششماهه نخست سال افزود: در این مدت بیش از ۳۰ کیلومتر آسفالتریزی و ۲۷ کیلومتر بهسازی در راههای روستایی شهرستان انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان مشگینشهر تصریح کرد: این پروژهها شامل محورهای آقجهلو–قینرجه، برجلو، بلوس، باللوقیه، لحاق، لمبر، خانباز، میرعلیلو، نقدی علیا، باریس، انار–بینهلر، سیدلر–قوشه و شوشبلاغ–چناقبلاغ بوده است.
فرجپور افزود: پروژه تثبیت لایه اساس با سیمان در محور مشگینشهر–موئیل–قینرجه به طول ۷ کیلومتر، تکمیل دو دستگاه پل باکسی گدهکهریز و بهرهبرداری از ساختمان پلیسراه مشگینشهر–پارسآباد از جمله طرحهای شاخص نیمه نخست سال جاری بوده است.
وی گفت: در حوزه نگهداری راهها، عملیات لکهگیری با آسفالت گرم و سرد به میزان ۴۳۳ تن، تسطیح و رگلاژ ۳۵۷ کیلومتر حریم راه، اصلاح و بازسازی ۲۱۰ کیلومتر کانال طرفین راه و اصلاح افتادگی شانه در ۱۲۷ کیلومتر از محورهای شهرستان انجام شده و همچنین در این مدت ۹ دستگاه پل و آب رو لایروبی و بازسازی و ۴ مسیر روستایی مسدودشده بر اثر سیلاب بازگشایی شده است.
عضو شورای اداری شهرستان مشگین شهر بیان کرد: در بخش ایمنی جادهها نیز خطکشی ۴۵ کیلومتر محور، نصب ۴۶۲ عدد تابلو ایمنی، تعمیر و ترفیع ۲۷۰ شاخه گاردریل، رنگآمیزی سرعتکاهها، نرده پلها و شستوشوی ۷۴۹ عدد علائم راهنمایی و رانندگی انجام شده است که افزون بر این، سهراهیهای کنگرلو، سایپا، لعلگنج، حیدرآباد و سواره به سیستم روشنایی و چراغ چشمکزن مجهز شدهاند.
فرجپور بابیان اینکه ۲۱ مورد مجوز ساختوساز در حریم راه صادر شده گفت: در نیمه نخست امسال ۵۱ تابلو و بنر غیرمجاز از سطح محورهای شهرستان جمعآوری، ۱۵۲ مورد اخطار تجاوز به حریم صادر و چهار مورد با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی رفع تصرف شده است.
وی از افزایش محسوس جابهجایی کالا در سطح شهرستان خبر داد و افزود: در این مدت ۱۲۱ هزار تن کالا از حوزه مشگینشهر به استانهای همجوار حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای مشگینشهر خاطرنشان کرد: در بخش مسافربری نیز ۱۰۸ هزار و ۳۱۵ نفر مسافر جابهجا شدهاند که نسبت به سال گذشته ۱۱/۴۶ درصد کاهش نشان میدهد.
فرجپور در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری شهرستان با وجود محدودیتهای اعتباری، با تلاش شبانهروزی نیروهای خود در حوزههای عمرانی، نگهداری و ایمنی جادهها، بهطور مستمر در خدمت مردم بوده و هدف اصلی این اداره، ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی است.
نظر شما