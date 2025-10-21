دوره های آموزشی برای دانشجویان پزشکی استعداددرخشان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دبیرخانه استعدادهای درخشان و امور نخبگان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به معرفی دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه نشست ۶۶ (۴۰ امتیاز دستیاری) برای آموزش در دوره های مختلف آموزشی IT و ICDL می کند.

دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری عمومی پزشکی که بر اساس ماده ۲- آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره نامه ۱۰۰/۲۰۳۴/د باید عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران باشند.

دارا بودن معدل کل بالاتر از ۱۶، نداشتن حداکثر سه ترم معدل زیر ۱۵ در دوران تحصیل، فقدان سنوات غیر مجاز تحصیلی، فقدان سابقه در کمیته انضباطی دانشگاه از دیگر شرایط دانشجویان است.

با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش، اولویت با دانشجویانی است که زودتر درخواست ارائه دهند و دانشجویان متقاضی واجد شرایط باید درخواست خود را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه کنند.