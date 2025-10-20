به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر دوشنبه به اتفاق سردار دبستانی، فرمانده دانشگاه امام خامنهای نیروی دریایی سپاه در بندر انزلی و جمعی از معاونین سپاه قدس گیلان با «امیر دریادار دوم محسن رزاقی» فرمانده جدید منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش در بندر انزلی دیدار و گفتگو کرد.
سردار دامغانی با اشاره به نقش ارتش و سپاه در حفظ امنیت و اقتدار ملی، اظهار کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران در گرو وحدت، همدلی و همکاری میان نیروهای مسلح است.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کردهاند میان ارتش و سپاه فاصله ایجاد کنند، اما امروز شاهد وحدتی عمیق و پایدار میان این دو نهاد مقدس هستیم.
فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه همکاری ارتش و سپاه یک ضرورت راهبردی برای تأمین امنیت پایدار کشور است، افزود: امروز ارتش و سپاه در تمامی حوزههای زمینی، دریایی، هوایی و پدافندی در کنار یکدیگر برای دفاع از آرمانهای انقلاب و منافع ملت ایران ایستادهاند.
وی تصریح کرد: همافزایی، مؤلفهای مهم از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی محسوب میشود
سردار دامغانی با بیان اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان، بصیرت، روحیه جهادی و پیوند میان نیروهای مسلح و مردم استوار است.
ارتش و سپاه در مسیر تحقق اهداف انقلاب گام بر میدارند
«امیر دریادار دوم محسن رزاقی» فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش هم در این دیدار گفت: ارتش و سپاه به عنوان بازوان توانمند ولایت، در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام برمیدارند.
وی در ادامه با اشاره به تجارب موفق همکاری مشترک میان نیروهای دو نهاد در رزمایشهای اخیر افزود: رزمایشهای مشترک ارتش و سپاه نشان داده است که ظرفیتهای این ۲ نهاد در کنار هم، توان دفاعی کشور را به شکل قابلتوجهی افزایش داده است.
امیر دریادار دوم رزاقی ادامه داد: این رزمایشها علاوه بر ارتقای توان رزمی، پیام روشنی برای دشمنان دارد مبنی بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از هر تهدیدی علیه کشور با اقتدار دفاع خواهند کرد.
گفتنی است؛ فرماندهان حاضر دراین دیدار با بررسی تحولات منطقه و تهدیدات نوین، بر توسعه ظرفیتهای مشترک دفاعی، ارتقای توان رزمی و گسترش همکاریهای آموزشی و اطلاعاتی تأکید کردند.
