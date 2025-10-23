سردار دامغانی: ایران مرکز تحولات نظم نوین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح پنج شنبه در دوره توانمندسازی آموزشی جهاد تبیین مربیان شبکه تربیتی نواحی سپاه قدس گیلان، با اشاره به تحولات جاری در سطح بین‌الملل اظهار کرد: با ورود به نظم جدید جهانی، تحولات گسترده‌ای در حال وقوع است و تقریباً تمام معادلات دنیا تحت تأثیر این فضا قرار گرفته‌اند.

فرمانده سپاه قدس گیلان از مشاهده درگیری‌های آشکار و پنهان گفت و افزود: کشورها خود را برای بازیگری فعالانه در معادلات جدید آماده می‌کنند

وی تصریح کرد: آنچه همه کشورها در این معادلات به دنبال آن هستند، تنظیم جایگاه خود و ارتقای قدرت دفاعی و تهاجمی است.

موقعیت راهبردی ایران در مرکز تحولات

سردار دامغانی با اشاره به مرکزیت ایران در تحولات جهانی گفت: جنس کنش‌ها و تلاش‌ها نشان می‌دهد که مسابقه تسلیحاتی در سراسر دنیا شکل گرفته و وابستگی‌های جهانی در حال افزایش است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، اهمیت خاورمیانه و آسیا، و جایگاه تاریخی و استراتژیک کشور، اظهار کرد: ایران به‌دلیل ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، تاریخی و ایدئولوژیک، نقطه تمرکز تحولات جهانی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: نگاه کشورهایی چون روسیه و چین نیز بر همین اساس شکل گرفته و در تلاش‌اند پیوند خود را با ایران محکم‌تر کنند در مقابل، برخی کشورها با کمرنگ کردن نقش ایران، در پی ارتقای جایگاه خود هستند.

جنگ شناختی نبردی بر سر ذهن‌ها و ادراک است

سردار دامغانی با اشاره به نبرد پنهانی به نام «جنگ شناختی»، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: تمام اندیشکده‌ها و تحلیل‌گران از پیروزی ایران در آن نبرد سخن گفتند.

وی با اشاره به طراحی راهبردهایی برای نبرد شناختی افزود: این جنگ با برنامه‌ریزی، شبکه‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های مختلف دنبال می‌شود. اما در حوزه نظامی، در همان جنگ ۱۲ روزه، دشمنان تسلیم شدند و دست‌ها بالا رفت.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه جنگ شناختی، جنگ ادراکی و ذهنی است گفت: پیروزی از آن کسی است که بتواند حکمرانی بر اذهان و ادراک‌ها داشته باشد.

وی از اهمیت جنگ شناختی گفت و افزود: ایران برای دنیا به قهرمان تبدیل شده است، اما دشمنان با تهدید نظامی در تلاش‌اند افکار عمومی را با خود همراه کنند.

سردار دامغانی با اشاره به نقش مستقیم آمریکا در طراحی و ایجاد جنگ‌ها گفت: آمریکا مدعی جایزه صلح است، اما در ایجاد جنگ‌ها نقش فعالی داشته است. آن‌ها تلاش می‌کنند علی‌رغم پیروزی‌های ایران، شکست خود را در اذهان مردم انکار کنند.

وی با تاکید به فرمایش حضرت آقا و مراجع تقلید گفت: رژیم صهیونیستی شکست خورده است، اما رسانه‌های معاند و ضدانقلاب تلاش دارند این شکست را در ذهن مردم رسوب ندهند و این بسیار خطرناک است.

سردار دامغانی با بیان اینکه جنگ شناختی در پی نابودی پیوندهای اجتماعی، فروپاشی جامعه، هست، تصریح کرد: با فشارها در حوزه‌های مختلف، از سوءمدیریت گرفته تا تحریم‌ها، دشمنان با وزن دادن به مشکلات، آن‌ها را چند برابر در ذهن مردم جلوه می‌دهند تا با ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت جامعه را به بن‌بست و پوچی برسانند.

رسالت مربیان تربیتی در میدان تبیین

فرمانده سپاه قدس گیلان از نقش مربیان تربیتی در مقابله با جنگ شناختی گفت و اظهار کرد: مربی صرفاً نباید مبلّغ باشد، بلکه باید در میدان حضور فعال داشته باشد.

وی بهترین بستر برای فعالیت‌ها تبیینی را شبکه صالحین دانست و افزود: مربیان صالحین با تشکیل هسته‌های فعال تبیینی در پایگاه‌ها و بسیج صرفاً مخاطب نباشند، بلکه باید فعال و نقش‌آفرین باشند.

سردار دامغانی با تاکید به الگو گرفتن از تحلیل‌های حضرت آقا در خط روایت گفت: امروز دوران حکمرانی بر ذهن است اگر نتوانیم پدافند شناختی ایجاد کنیم، شکست خواهیم خورد.