به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات خراسان شمالی، کریم اسماعیلپور در بازدید و نظارت میدانی از اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی اظهار کرد: تسریع در اجرای پروژههای راه روستایی باید در اولویت برنامههای راهداری قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی گفت: این طرحها به طور مستقیم بر بهبود شرایط زندگی مردم روستاها و افزایش ایمنی تردد تأثیرگذار است.
اسماعیلپور با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر پروژههای تأمینشده از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، بیان کرد: این پروژهها باید با دقت، شفافیت و نظارت کامل پیش بروند.
وی لزوم جذب کامل اعتبارات ملی و ابلاغی در حوزه راه را مورد تأکید قرار داد و افزود: عدم جذب اعتبارات، موجب تأخیر در تکمیل پروژههای مهم خواهد شد.
اسماعیلپور تصریح کرد: دیوان محاسبات استان به طور مستمر فرآیند اجرای پروژهها را رصد کرده و با همکاری دستگاههای اجرایی تلاش میکند روند توسعه زیرساختهای حیاتی استان با شتاب بیشتری دنبال شود.
