خلیلی:۱۹ معتاد وخرده فروش مواد مخدر در برخوار دستگیر شدند

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس روند و تدابیر موجود یکی از مهمترین اولویت‌های اجرایی وعملیاتی پلیس شهرستان، اجرای طرح‌های مقابله‌ای با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر با استفاده از تاکتیک‌های متنوع پلیسی در این حوزه می‌باشد.

وی افزود: در همین راستا پلیس شهرستان با اشرافیت کامل اطلاعاتی و انتظامی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و همچنین بکارگیری شگردهای خاص پلیسی، طی ۴۸ ساعت گذشته تاکنون اقدام به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر از وجود معتادان متجاهر درسطح شهرهای دولت آباد و خورزوق کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: اقدمات صورت گرفته پلیسی دراین راستا منجر به جمع آوری ۱۶ نفر از معتادان و ۳ خرده فروش مواد مخدر و کشف مقادیری از انواع مواد مخدر شد.

سرهنگ خلیلی مقابله اثربخش با مقوله مواد مخدر را نیازمند عزم همگانی همه دستگاه‌های مسئول همچنین مردم و نهادینه سازی مشارکت‌های عمومی در بین اقشار مختلف جامعه دانست و توجه ویژه دستگاه‌ها توأم با تعامل فزاینده جهت اقدامات مشترک و مطلوب را راهکاری مناسب برای پیشگیری قلمداد کرد.