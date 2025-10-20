به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: فرایند پذیرش و ثبتنام دانشجویان متقاضی میهمان تکدرس از سایر دانشگاهها بهصورت غیرحضوری انجام میپذیرد.
ضروری است متقاضیان با دقت کامل راهنماهای مربوطه را مطالعه کرده و از امروز دوشنبه ۲۸ مهر تا روز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ نسبت به تکمیل اطلاعات، بارگذاری نامه میهمانی تکدرس و اخذ شماره دانشجویی در سیستم جامع دانشگاهی بهستان به آدرس: https://ems.sbu.ac.ir اقدام کنند.
همچنین، انتخاب واحد توسط دانشجویان میهمان، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۳ و ۴ آبانماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
