۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی میهمان تک‌درس در دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: فرایند پذیرش و ثبت‌نام دانشجویان متقاضی میهمان تک‌درس از سایر دانشگاه‌ها به‌صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: فرایند پذیرش و ثبت‌نام دانشجویان متقاضی میهمان تک‌درس از سایر دانشگاه‌ها به‌صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد.

ضروری است متقاضیان با دقت کامل راهنماهای مربوطه را مطالعه کرده و از امروز دوشنبه ۲۸ مهر تا روز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ نسبت به تکمیل اطلاعات، بارگذاری نامه میهمانی تکدرس و اخذ شماره دانشجویی در سیستم جامع دانشگاهی بهستان به آدرس: https://ems.sbu.ac.ir اقدام کنند.

همچنین، انتخاب واحد توسط دانشجویان میهمان، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۳ و ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

زهرا سیفی

