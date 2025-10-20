درخشش دختر هرمزگانی در المپیاد استعدادهای برتر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون دختران کشور که از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی شهرستان محلات استان مرکزی برگزار شد، عذری انجمی از استان هرمزگان با عملکردی قابلتوجه توانست نظر استعدادیابان فدراسیون بدمینتون را به خود جلب کند.
وی در پایان رقابتها به عنوان یکی از بازیکنان منتخب و مستعد کشور شناخته شد و طبق برنامههای فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان، در مراحل بعدی برای حضور در اردوهای ملی استعدادهای برتر دعوت خواهد شد.
این افتخار، حاصل تلاش و پشتکار این ورزشکار پرتلاش و حمایتهای مستمر کادر فنی و هیئت بدمینتون هرمزگان است که همواره در مسیر رشد و توسعه استعدادهای نوجوان استان گام برمیدارند.
