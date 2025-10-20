آخرین وضعیت سلامتی محمد رجبی دوانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبی دوانی رئیس اسبق کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که به دلیل برخی مشکلات جسمانی و بیماری تحت مداوای پزشکان قرار گرفته بود هم اکنون در منزل تحت درمان است.

محمد حسن رجبی دوانی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام خبر بهبودی نسبی برادر عنوان کرد که این بیماری در نتیجه کسالت ممتد بود و وی هم اکنون در منزل در حال استراحت است و مشکل جدی ندارد.

گفتنی است رجبی دوانی که تحصیلات خود را در رشته‌های فلسفه و الهیات و فرهنگ و زبان‌های باستانی تا مقاطع کارشناسی و دکترا ادامه داده و مدرس دانشگاه در رشته‌های فلسفه و هنر است.

وی در طی این سال‌ها مسئولیت‌های گوناگونی از جمله مدیرعاملی بنیاد سینمایی فارابی، سرپرستی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت و رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سرپرست معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان مدیرکل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته است.

وی برادر محمدحسین رجبی دوانی چهره شناخته شده در حوزه تاریخ اسلام است.