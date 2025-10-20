به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت رزمندگان مازندران با اشاره به جایگاه رزمندگان دفاع مقدس، آنان را پیشتازان عرصه جنگ نرم و جهاد فرهنگی امروز دانست و گفت: رزمندگان دیروز باید به پرچم‌داران فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی امروز تبدیل شوند.

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی هیئت‌های رزمندگان در شرایط کنونی کشور افزود: امروز وقت آن نیست که رزمندگان در حاشیه باشند، بلکه باید در متن جریان فرهنگی انقلاب حضور داشته باشند و در برنامه‌هایی چون دعای ندبه، نقش‌آفرین باشند.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر سنگینی مسئولیت فعالان فرهنگی در مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین ارزش‌های اسلامی تصریح کرد: رزمندگان باید در جهاد تبیین، امر به معروف و نهی از منکر حضوری اثرگذار داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به برگزاری مراسم دعای سراسری ندبه در ۹ آبان در مصلی ساری، آن را فرصتی مهم برای تجلی وحدت، معنویت و پیوند نسل‌های انقلاب دانست و بر لزوم حضور چشمگیر مردم و همکاری جدی همه نهادها در برگزاری شایسته این مراسم تأکید کرد.

وی همچنین خواستار برگزاری جلسات منظم هماهنگی، اطلاع‌رسانی گسترده، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور مردم، از جمله تأمین امنیت، پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و خدمات رفاهی شد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به جایگاه اداری و مردمی این رویداد افزود: باید این مراسم در دستور کار شورای اداری استان قرار گیرد.