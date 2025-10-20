۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در دهلران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مختار باویر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی سپتون حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل کاه مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق و اقلام خوراکی فاقد مجوز گمرکی را که به‌صورت ماهرانه در زیر کاه جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ باویر در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های مهم پلیس در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ سلامت اقتصادی جامعه است و طرح‌های مقابله با قاچاق با جدیت در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.