کشف کالای فاقد مجوز ۴ میلیارد ریالی در روانسر

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان اجرای طرحهای کنترلی و نظارت بر خودروهای عبوری، مأموران ایستگاه بازرسی خراجیان شهرستان روانسر به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
بر اساس این گزارش، مأموران پلیس پس از متوقفکردن خودرو و انجام بازرسیهای قانونی، موفق شدند مقادیر قابلتوجهی کالای فاقد مجوز را از داخل آن کشف و ضبط کنند.
در بازرسی انجامشده از خودروی توقیفی، ۳۴۰ متر پارچه و پنج طاقه تور ۱۰۰ متری، در مجموع ۸۴۰ متر انواع کالا کشف شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی آنها چهار میلیارد ریال برآورد شده است.
پس از کشف این محموله، خودرو توقیف و پروندهای در این خصوص تشکیل شد تا موضوع از طریق مراجع قانونی و قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد.
پلیس ضمن تأکید بر برخورد قاطع با حمل و توزیع کالای فاقد مجوز، اعلام کرد اجرای طرحهای کنترلی و نظارتی با هدف مقابله با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور با جدیت در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.
