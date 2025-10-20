سارقان باغ ویلاهای ساوجبلاغ دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت باغ ویلا در سطح شهرستان ساوجبلاغ، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و به‌کارگیری اقدامات پلیسی درنهایت دو نفر سارق باغ ویلاها را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیات غافلگیرانه در شهر گلسار دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: متهمان در بازجویی مأموران به ارتکاب جرم خود به ۱۲ فقره سرقت از باغ ویلاهای خالی از سکنه در سطح شهرستان ساوجبلاغ اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی، به مراجع قضائی معرفی شدند.

موسوی در پایان با اشاره به کشف اموال سرقتی زیادی از متهمان از قبیل لوازم برقی، ساختمانی و منزل، از شهروندان خواست: برابر دستور بازپرس شعبه پنجم دادگستری شهرستان ساوجبلاغ چنانچه باغ ویلای آن‌ها مورد سرقت قرارگرفته است جهت شناسایی اموال مکشوفه خود، برای پیگیری موضوع و تشکیل پرونده به پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ واقع در خیابان مصلی امام خمینی (ره) جنب فرمانداری مراجعه نمایند.