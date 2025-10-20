نفیسی: ترویج فرهنگ ایثار با بازخوانی زیارت عاشورا امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در جلسه شورای فرهنگ ایثار و شهادت استان ضمن قدردانی از تلاش‌های بنیاد شهید در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، بازگشت به منابع دینی و معنوی را در گسترش این فرهنگ حیاتی دانست.

وی با اشاره به زیارت نامه عاشورا، آن را «دادنامه تشیع در تاریخ» توصیف و اظهار داشت: این زیارت نامه با معرفی کامل سیدالشهدا (ع) و تشریح نقش همه عوامل واقعه کربلا، از فرماندهان تا کوچک‌ترین همراهان، نگاهی روشنگرانه به پشت پرده‌های تاریخی این حادثه دارد.

نفیسی افزود: این متن ارزشمند، نقش خاندان‌های آل زیاد و آل مروان و شبکه‌های سیاسی آن دوران را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که واقعه کربلا صرفاً یک رخداد فردی نبوده و پشت آن عوامل و انگیزه‌های گسترده‌ای قرار داشته است.

معاون استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت دعاها و زیارت نامه‌ها به عنوان شاخصه‌های متمایز تشیع گفت: برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، باید از میراث معنوی و دینی بهره‌مند شویم و با تبیین محتوای آن، از ظاهر به باطن برسیم.

نفیسی در پایان تصریح کرد: ایستادگی و مقاومت نتیجه دانش است و دانش نیز از طریق گفتگو، تبیین و مفاهمه به دست می‌آید؛ این نشست‌ها باید بستری برای ارتقای فهم و هم‌افزایی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشند.