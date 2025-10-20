به گزارش خبرنگار مهر، حامد دستمزد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جریان سفر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری اصفهان با اشاره به اجرای عملیات جدول‌گذاری و آسفالت معابر این شهر در سال جاری اظهارکرد: این پروژه در مساحتی حدود ۱۳ هزار مترمربع اجرا شده و برای انجام آن ۴۵۰ تُن قیر مصرف شده است.

وی ادامه داد: مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح ۸۰ میلیارد ریال بوده است.

شهردار ویست همچنین از افتتاح زمین چمن مصنوعی ویست خبر داد و گفت: این زمین ورزشی با مساحت ۱۲۰۰ مترمربع و با صرف ۲۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده است.

به گفته وی، این پروژه با هدف تقویت زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت جوانان و ارتقای نشاط اجتماعی اجرا شده و می‌تواند به گسترش ورزش همگانی کمک کند.

شهردار ویست در ادامه با اشاره به تکمیل نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر یادآورشد: این اقدام با هدف ارتقای امنیت شهری و تسهیل مدیریت شهر و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال طی سال جاری انجام شده است.

دستمزد همچنین به اجرای طرح تکمیل احداث پارک کودک ویست اشاره کرد و گفت: برای این پروژه ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود طی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: ایجاد این فضای تفریحی می‌تواند نقش مهمی در افزایش شادابی خانواده‌ها و تأمین بخشی از نیازهای تفریحی شهروندان داشته باشد.