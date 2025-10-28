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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

اسدی: آموزش و پرورش باید ریشه جامعه باشد 

اسدی: آموزش و پرورش باید ریشه جامعه باشد 

مشهد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ جامعه گفت: آموزش و پرورش باید به هدف اصلی خود یعنی فرهنگ برگردد و باید به عنوان ریشه جامعه دیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدی در آئین افتتاحیه بیست‌وچهارمین اردوی عشایری دانش‌آموزان دختر سراسر کشور با تاکید بر اهمیت جایگاه دانش‌آموزان عشایر در جامعه، اظهار کرد: شما خالص‌ترین و ناب‌ترین بندگان خدا هستید که با زندگی در طبیعت، نعمت‌ها و برکت‌های فراوانی را به ارمغان می‌آورید. شما گروه مولد هستید و خداوند متعال به شما عنایت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین به تنوع فرهنگی و نژادی کشور اشاره کرد و افزود: ایران کشوری رنگارنگ و زیبا است که در آن اقوام مختلف با همدلی و انسجام زندگی می‌کنند. ما افتخار می‌کنیم که همه ما متحد و یکپارچه در راستای تعالی این مملکت هستیم.

وی در ادامه به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ جامعه پرداخت و اظهار کرد: آموزش و پرورش باید به نام اصلی خود یعنی فرهنگ برگردد. این نهاد نمایانگر آداب، رسوم و باورهای ماست و باید به عنوان ریشه جامعه دیده شود.

اسدی از دانش‌آموزان خواست تا با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این اردو، نهایت استفاده را ببرند و موجب پیشرفت و توسعه خود و جامعه شوند.

کد مطلب 6637603

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