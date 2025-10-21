  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۴

۱۸ میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

۱۸ میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

بوشهر- ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر از صادرات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات استان بوشهر طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روز صادرات اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ساحل و دریا دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی برای صادرات و واردات کالا است.

وی از صادرات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات استان بوشهر طی هفت ماهه سال جاری خبر داد و اضافه کرد: ارزش این کالاهای بیش از ۶.۷ میلیارد دلار بوده است.

مدیرکل گمرک بوشهر از مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای استان بوشهر به کشورهای چین، امارات و هند اشاره کرد و ادامه داد: پاکستان، ترکیه، برزیل، عمان، قطر، بنگلادش و روسیه از دیگر مقاصد صادرات استان هستند.

وی بیان کرد: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینیکر، ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزی و صیفی تازه از مهمترین محصولات صادراتی استان بوشهر است.

کد خبر 6629074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها