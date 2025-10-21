۱۸ میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روز صادرات اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ساحل و دریا دارای ظرفیتهای بسیار زیادی برای صادرات و واردات کالا است.
وی از صادرات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات استان بوشهر طی هفت ماهه سال جاری خبر داد و اضافه کرد: ارزش این کالاهای بیش از ۶.۷ میلیارد دلار بوده است.
مدیرکل گمرک بوشهر از مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای استان بوشهر به کشورهای چین، امارات و هند اشاره کرد و ادامه داد: پاکستان، ترکیه، برزیل، عمان، قطر، بنگلادش و روسیه از دیگر مقاصد صادرات استان هستند.
وی بیان کرد: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینیکر، ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزی و صیفی تازه از مهمترین محصولات صادراتی استان بوشهر است.
نظر شما