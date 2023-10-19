به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر پنجشنبه در نشست قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی کشور اظهار داشت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر باید به سمت کارهای پژوهشی و تحقیقاتی حرکت کنند تا خروجی بهتر و با کیفیت تری داشته باشند.

وی به ظرفیت‌های استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بوشهر یک استان صنعتی است به گونه‌ای که ۷۴ درصد گاز کشور، ۶۰ درصد تولیدات پتروشیمی و ۹۵ درصد صادرات نفت خام از این استان است و تنها نیروگاه هسته‌ای که برق تولید می‌کند نیز متعلق به این استان است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در حوزه کشتی سازی و سایر صنایع نیز استان بوشهر جایگاه ویژه ای در کشور دارد.

محمدی زاده تصریح کرد: بوشهر با دارا بودن ۶ میلیون اصله نخل و تولید ۱۶۵ هزار تن خرما، دومین استان خرماخیز است و در حوزه آبزی پروری نیز ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور را تامین می‌کند.

وی اضافه کرد: بوشهر سالانه ۱۶۰ هزار تن گندم و حدود ۷۰۰ هزار تن گوجه فرنگی خارج از فصل تولید می‌کند و مجموعاً سالانه ۱.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان بوشهر تولید می‌شود

. استاندار بوشهر گفت: توسعه سدها و تکمیل سدهای در دست ساخت، اولویت اساسی مسئولان استان است و اکنون ۶ سد در دست اجرا داریم.

محمدی زاده به پیشینه تجارت و بازرگانی استان بوشهر اشاره کرد و با بیان اینکه در اواخر دوره قاجار، ۱۴ کنسولگری در بندر بوشهر فعال بوده گفت: بوشهر قطب تجارت و بازرگانی بوده و اکنون نیز ۲۵۰۰ لنج و شناور تجاری فعال هستند.

استاندار بوشهر افزود: ۱۴ بندر استان بوشهر دارای گمرک هستند و در امر تجارت و بازرگانی و صادرات و واردات فعالیت دارند.

وی به گردشگری استان بوشهر اشاره کرد و یادآور شد: ۷ هزار واحد صنفی استان در توزیع کالاهای ته لنجی فعالیت دارند که گردشگری تجاری را رونق داده‌اند

. استاندار بوشهر ابراز داشت: پژوهشگران دانشگاهی باید در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه، کشاورزی، آبزی پروری، تجارت دریایی و گردشگری استان بوشهر اهتمام ورزند.

محمدی زاده با تاکید بر همکاری مدیریت استان با دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: آمادگی لازم برای همکاری با فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی و دانش بنیان با این مجموعه بزرگ علمی و آموزشی را داریم.