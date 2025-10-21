انتصاب در ۶ دانشکده علوم و تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، جمشید صباغ‌زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات، طی احکامی جداگانه، سرپرستان ۶ دانشکده این واحد دانشگاهی را منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، با صدور احکامی جداگانه، سیدبابک مظفری را به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، مجید قدسی حسن‌آباد را به عنوان سرپرست دانشکده فنی و مهندسی، مسعود هنرور را به عنوان سرپرست دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، محمدحسن بهزادی را به عنوان سرپرست دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، فهیمه مخبر دزفولی را به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سمیرا وکیلی را به عنوان سرپرست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واحد علوم و تحقیقات، منصوب کرد.