سفارش ساخت سریال جدید «فرار از زندان» داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هولو چراغ سبز ساخت سریال جدید «فرار از زندان» را روشن کرده است. درحالی که نخستین خبر درباره این پروژه در دسامبر ۲۰۲۴ و در مورد سفارش ساخت قسمت آزمایشی در هولو بود، اکنون این خبر رسمی شده و قرار است بازیگران شامل امیلی براونینگ در نقش کسیدی، دریک راجر در نقش تامی، لوکاس گیج در نقش جکسون، کلیتون کاردناس در نقش مایکل معروف به «روح»، جی آر بورن در نقش جونیور، جورجی فلورس در نقش آندره‌آ و مایلز بولاک در نقش داریوس معروف به «رد» در این سریال بازی کنند.

این سریال جدید در همان دنیای سریال اصلی اتفاق می‌افتد، اما شخصیت‌های متفاوت و خط داستانی جدیدی را دنبال می‌کند.

در خلاصه رسمی که درباره داستان این سریال منتشر شده، آمده است: یک سرباز سابق که حالا افسر زندان شده (با بازی براونینگ) در یکی از مرگبارترین زندان‌های آمریکا مشغول کار می‌شود تا ثابت کند برای کسی که دوستش دارد تا کجا پیش می‌رود.

الگین جیمز علاوه بر کارگردانی قسمت اول، به عنوان نویسنده، سازنده و تهیه‌کننده اجرایی این سریال حضور دارد. البته این سریال جدید از سازندگان سریال اصلی نیز بی بهره نیست و داون اولمستد، مارتی آدلستین و نیل موریتز، خالقان سریال «فرار از زندان»، تهیه‌کنندگان اجرایی آن هستند. استودیوی سازنده سریال اصلی نیز این سریال را می‌سازد.

«فرار از زندان» در ۵ فصل از شبکه فاکس پخش و به سریالی موفق برای این شبکه بدل شد. بازیگران اصلی این سریال شامل دومینیک پورسل، ونت‌ورث میلر، آموری نولاسکو، رابرت نپر، سارا وین کالیز و راکموند دانبار بودند. موفقیت این سریال، ساخته شدن یک فیلم تلویزیونی به نام «فرار نهایی» و یک اسپین‌آف کم‌هزینه به نام «فرار از زندان: اثبات بی‌گناهی» را هم سبب شد که فقط برای تلفن‌های همراه در دسترس بود. این سریال همچنین الهام‌بخش یک بازی ویدیویی و یک رمان هم بود.