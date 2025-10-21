داودی بازیهای اسلامی را از دست داد/ پرچمدار کاروان ایران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بدلیل آسیب دیدگی و عدم حضور علی داودی پرچمدار منتخب کشورمان برای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض۲۰۲۵، معینی جایگزین پرچمداری شد.

علی داودی وزنه بردار کشورمان که در مسابقات قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۵ ، آسیب دیده بود ، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عدم اعزام داودی به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مطرح شده بود که طی آن با پیگیری‌های کمیته ملی المپیک از فدراسیون وزنه برداری مقرر شد ضمن پیگیری‌های لازم برای روند درمانی و پزشکی داودی نتیجه به کمیته ملی المپیک اعلام شود.

در نهایت عصر روز دوشنبه با اعلام فدراسیون وزنه برداری مبنی بر اینکه حضور علی داودی در مسابقات به دلیل شرایط خاص درمانی به صلاحش نیست لذا از حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی انصراف می‌دهد؛ کمیته ملی المپیک علیرضا معینی را جایگزین علی داودی به عنوان پرچم دار معرفی کرد.