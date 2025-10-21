  1. بین الملل
طرح امنیتی حماس برای مدیریت غزه پس از جنگ

دولت حماس طرحی فراگیر برای برقراری نظم و امنیت در این منطقه جنگ زده پس از ایجاد آتش بس ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه، گفت که دولت برنامه‌های جامعی برای برقراری امنیت و حاکمیت قانون و امدادرسانی و بهبود وضعیت نوار غزه پس از جنگ نسل‌کشی دو ساله رژیم صهیونیستی تدوین کرده است.

بر اساس این طرح، امنیت، غذا، دارو و سرپناه از اولویت‌های مرحله کنونی است و وضعیت امنیتی پس از تلاش‌های فشرده دستگاه‌های امنیتی بیش از ۹۰ درصد بهبود یافته است.

الثوابته می‌افزاید که گام دوم بر تأمین غذا و کمک‌های بشردوستانه برای همه خانوارهای آسیب‌دیده تمرکز دارد و پس از آن وارد کردن دارو و تجهیزات پزشکی و بازسازی سیستم بهداشتی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انجام می‌شود.

این مقام دولت غزه افزود که بیش از ۲۲ هزار مجروح و بیمار به فوریت نیاز به سفر و انجام نیم میلیون عمل جراحی دارند، در حالی که ۲۸۸ هزار خانواده بی‌خانمان در غزه نیز به چادر و خانه‌های متحرک موقت نیاز دارند.

الثوابته خواستار بازگشایی کامل گذرگاه‌ها برای وارد کردن تجهیزات لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها شده و تأکید کرد که این منطقه حدود ۷۰ میلیون تن آوار دارد.

بر اساس اعلام این مقام حماس، گذرگاه رفح به زودی پس از بازسازی بازگشایی خواهد شد و اولویت در آن با سفر مجروحان، بیماران و دانشجویان خواهد بود.

وی افزود که دولت در مرحله بهبود جامع پیش می‌رود و از شهروندان می‌خواهد که از تیم‌های دولتی برای اتمام این مرحله حساس در اسرع وقت حمایت کنند.

