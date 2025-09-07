توسعه نرم افزاری در اولویت آموزش و پرورش عسلویه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد فرخنده نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) درسخنانی به اهمیت شورای آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: فلسفه وجودی شورای آموزش استفاده از ظرفیت صاحب نظران، نخبگان و مردم برای بسترسازی و هموار کردن شرایط بهتر نظام تعلیم و تربیت است.

وی گفت: این برای اینکه نقد و تحلیل داشته باشیم و نقد پذیری را پیشه کنیم و به نقد سازنده وناقدان دلسوز توجه کنیم اگر نقد پذیر نیستیم در مدیریت ضعف داریم.

فرماندار عسلویه افزود: در این شهرستان باید به آموزش و پرورش نگاه راهبردی داشته باشیم و چشم‌انداز و افق ترسیم کنیم و به خصوص در زمینه تقویت زیر ساخت‌ها تلاش کنیم.

وی بیان کرد: توانستیم‌با وحدت و وفاق و همدلی که رویکرد دولت چهاردهم است از ظرفیت همه کمک بگیریم و با وحدت به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش برویم چون که نهضت مدرسه سازی مورد توجه دولت است ما هم در این راستا با تلاش جمعی موفق شدیم تقریباً نیمی از پروژه‌های آموزشی غیرفعال و راکد در شهرستان را در چرخه فعالیت ببریم و عملیات ساخت و ساز آنها از سر گرفته شد.

و ی اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که تا مهر چند پروژه را تکمیل و تحویل آموزش و پرورش بدهیم تا دانش آموزان از آن استفاده کنند.

پاسالار به بعد نرم افزاری آموزش و پرورش هم اشاره کرد و افزود: ما باید به سمت رویکرد نرم افزاری در آموزش و پرورش برویم، در حوزه نرم افزاری در شهرستان ضعف داریم.

وی گفت: ما دانش آموزان مستعدی داریم که دریک مقوله قرآنی در حفظ و تلاوت قرآن در استان پیشرو هستند این ظرفیت است این نشان می‌دهد که دانش آموزان ما استعداد دارند و بایست استعدادها را شناسایی و تقویت کنیم.

وی بیان کرد: انتظار داریم جلسات شورای آموزش و پرورش از حالت کلیشه‌ای خارج شود به سمت استفاده از نظرات نخبگان و صاحب نظران در شورای آموزش و پرورش برویم تا آموزش و پرورش شهرستان از جهت نرم افزاری هم ارتقا پیدا کند.