فرودگاه خارطوم هدف حمله پهپادی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی سودانی به الجزیره گفت: صدای انفجارهایی همزمان با پرواز پهپادها بر فراز خارطوم شنیده شد.

این منبع بیان کرد: پهپادهای نیروهای پشتیبانی سریع بامداد امروز فرودگاه خارطوم را هدف قرار دادند.

منبع مذکور تاکید کرد: حملات پهپادهای نیروهای پشتیبانی سریع هرگز تاثیر بر پروازهای فرودگاه بین المللی خارطوم نخواهد داشت.

این منبع همچنین از درگیری های شدید میان ارتش سودان به فرمانده ژنرال البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع در شهر الفاشر خبر دادند.

گفتنی است که درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت آغاز شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن و نشستن طرف‌های درگیر بر سر میز گفت وگوها تاکنون ثمری نداشته است.

بنابر آمارهای سازمان ملل متحد، جنگ میان دو نیروی نظامی بزرگ سودان در سایه ادامه خشونت و گرسنگی به آواره شدن هشت میلیون نفر منجر شده است.

حدود ۲۵ میلیون نفر نزدیک به نیمی از جمعیت سودان بر اثر تداوم جنگ در وضعیتی ناگوار قرار گرفته و به کمک‌های فوری نیاز دارند و ۱۸ میلیون نفر هم در معرض خطر قحطی هستند.

تاکنون چندین بار در سودان با وساطت بین‌المللی، آتش‌بس اعلام شده است اما طرف‌های درگیر به طور مداوم آن را نقض کرده‌اند.