به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سیره اجتماعی امام حسن مجتبی (ع)» اثر محمدجواد برهانی، پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی است که با نگاهی تحلیلی به آموزههای گفتاری و رفتاری امام حسن مجتبی (ع)، تصویری جامع از جامعه مطلوب دینی ارائه میکند.
کتاب «سیره اجتماعی امام حسن مجتبی (ع)» تألیف محمدجواد برهانی با هدف بررسی ابعاد اجتماعی، اخلاقی و رفتاری دومین امام شیعیان منتشر شده است. این اثر توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و با همکاری مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس به چاپ رسیده است.
نویسنده در این کتاب، با تکیه بر منابع معتبر اسلامی و تحلیل محتوای احادیث و گزارشهای تاریخی، تلاش کرده است تا سیمای اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) را از منظری علمی و کاربردی تبیین کند. اثر حاضر با نثری دقیق و زبانی مستند، الگویی جامع از تعامل اجتماعی بر پایه آموزههای اهلبیت (ع) ارائه میدهد.
در بخش «پیشگفتار» کتاب، نویسنده انسان را موجودی اجتماعی میداند که در تعامل با خانواده، دوستان، همسایگان و جامعه، هنجارها و قواعد رفتاری خود را میآموزد. وی با تأکید بر اینکه پیامبر اسلام (ص) الگویی کامل برای رفتار اجتماعی معرفی شده است، بیان میکند که ائمه معصومین (ع) ادامهدهندگان سیره نبویاند و امام حسن (ع) نیز در این مسیر با خلق نیکو، کرامت، گذشت و مدارا، جامعهای اخلاقمدار و همدل را پایهگذاری کردند.
کتاب در پنج فصل تنظیم شده است؛ در فصل نخست، ارکان جامعه مطلوب دینی از منظر امام حسن مجتبی (ع) بررسی شده و مفاهیمی چون دین، اخلاق، دانش، امنیت، همبستگی اجتماعی و رفاه اقتصادی بهعنوان پایههای جامعه اسلامی معرفی میشوند.
فصل دوم به عوامل ایجاد و استحکام روابط اجتماعی میپردازد و فصل سوم با رویکرد اخلاقی، ویژگیهای شخصیتی و رفتاری امام حسن (ع) را تحلیل میکند. در فصل چهارم، رفتار امام با دشمنان بهعنوان الگویی از مدارا، عفو و جوانمردی مطرح میشود و فصل پایانی، روابط آن حضرت با یاران، اصحاب و خانواده را در چارچوب آموزههای قرآنی و اخلاقی بررسی میکند.
در پایان، نویسنده با استناد به منابع اصیل از جمله نرمافزار «جامعالاحادیث» و آثار محدثان بزرگ، تلاش کرده است تصویری مستند از سیره اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) ارائه دهد؛ تصویری که نهتنها برای پژوهشگران حوزه دین، بلکه برای عموم علاقهمندان به معارف اهلبیت (ع) الهامبخش و راهگشاست.
این کتاب در ۲۰۰ نسخه و با قیمت ۷۰۰ هزار ریال به چاپ رسیده و علاقهمندان میتوانند آن را از طریق بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی یا پایگاه اینترنتی www.islamic-rf.ir تهیه کنند.
