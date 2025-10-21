طالبی: حرم امام رضا (ع) تجلی پیوند ایمان، فرهنگ و تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید طالبی صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه همایش بین‌المللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات در سالن همایش‌های دانشگاه اصفهان با تاکید بر این که حرم مطهر امام رضا (ع) تنها یک مکان زیارتی نیست، بلکه نمادی از پیوند ایمان، هویت و تمدن در جهان اسلام است، گفت: حرم امام رضا (ع) در کنار سایر عتبات مقدسه، جایگاهی منحصر به فرد دارد، زیرا در این مکان قدسی، ایمان با فرهنگ و معنویت با تاریخ گره خورده است.

وی با اشاره به با بیانات مقام معظم رهبری، اظهار کرد: آستان قدس رضوی به عنوان گنجینه‌ای از هنر معماری اسلامی، نشان‌دهنده ظرایف علمی و هنری ملت ایران است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان این که حرم امام رضا (ع) در تاریخ اجتماعی ایران نقش برجسته‌ای در بازآفرینی هویت شیعی ایفا کرده است، تصریح کرد: این مکان به عنوان مرکزی برای جریان‌های فرهنگی، علمی و هنری، پایه‌گذار تمدنی نوین با ویژگی‌های ایرانی اسلامی بوده است.

طالبی ادامه داد: بازسازی و توسعه عتبات عالیات تداوم یک جریان تمدنی است که می‌تواند به عنوان الگویی از پیوند بازسازی کالبدی و احیای معنوی معرفی شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که بازسازی حرم امام رضا (ع) نه تنها نمایانگر اراده‌ای برای حفظ هویت اسلامی ایران است، بلکه تجلی هنر و عقلانیت اسلامی در قالب معماری است، خاطر نشان کرد: این مکان مقدس در طول تاریخ بارها دچار تخریب، آتش‌سوزی و تهاجم شده است اما هر بار با ایمان و ارادت مردم و حمایت حکومت‌های شیعی، شکوه و عظمت آن دوباره احیا شده است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان این که در دوره معاصر نیز، اقدامات بازسازی و توسعه فضاهای زیارتی و فرهنگی در حرم امام رضا (ع) ادامه همان سنت دیرینه بازسازی است که به مقاومت فرهنگی و اجتماعی انجامیده است، گفت: مکتب هنر رضوی، تداوم زیبایی در معنای هنر اسلامی است و در آن، هنر نه تنها به عنوان تزئین، بلکه به عنوان بخشی از دینداری و ارتباط با حقیقت، نقش ایفا می‌کند.

وی با اشاره به این که سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در حال ترویج این مکتب هنر رضوی در سطح ملی و بین‌المللی است، اظهار کرد: حرم امام رضا (ع) می‌تواند به عنوان مرکزی برای بازتولید معنا و گفتگوی فرهنگی در دنیای امروز عمل کند.

طالبی ضمن قدردانی از ستاد بازسازی عتبات و دانشگاه‌های معتبر کشور، ادامه داد: باید تلاش کنیم تا روایت‌های جدیدی از این گنجینه تاریخی برای نسل‌های آینده ارائه دهیم.