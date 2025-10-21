سومین نشست فصلی دبیران‌ ستاد اقامه نماز ادارات قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عرب‌پور پیش از ظهر سه شنبه در سومین نشست فصلی دبیران ستاد اقامه نماز ادارات و دانشگاه‌های استان قم که به میزبانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز گفت: رهبر انقلاب این جلسات را از سودمندترین گردهمایی‌های کشور دانسته و روز برگزاری این اجلاس‌ها را روزی مبارک برای جامعه اسلامی برشمرده‌اند.



وی تصریح کرد ضرورت نهادینه‌سازی نماز در خانواده‌ها از دیگر محورهای مورد توجه رهبر معظم انقلاب در پیام به اجلاس نماز بوده است که نشان از اهمیت نقش والدین و معلمان در ترویج این فریضه الهی دارد.



مدیر ستاد اقامه نماز قم ادامه داد رهبر معظم انقلاب همچنین از تمامی متدینین خواسته‌اند تا در توسعه و گسترش فرهنگ نماز در جامعه اهتمام ویژه داشته باشند.



حجت الاسلام عرب‌پور با اشاره به تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در خصوص اقامه نماز در جامعه خاطرنشان کرد: نماز یک فریضه همگانی است و همه افراد جامعه باید توجه و اهتمام کافی نسبت به آن داشته باشند.



وی افزود: مدیران دستگاه‌ها نه تنها در حوزه اداره و مدیریت امور دستگاه خود مسئولیت دارند، بلکه باید نسبت به رشد معنوی و تکامل کارکنان نیز اهتمام داشته باشند و این موضوع نیز از وظایف اصلی مدیران است.



مدیر ستاد اقامه نماز قم یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در پیام‌های سالانه خود به احلاس نماز همواره از مجاهدت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی تجلیل کرده‌اند که این امر اهمیت فعالیت‌های تین مبلغ دین و نماز و تأثیرگذاری آن در جامعه را نمایان می‌کند.



وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های ستاد اقامه نماز در قم و کشور اظهار کرد: این ستاد با وجود کمبود نیرو، برنامه‌های متنوع خود را اجرا می‌کند و بر اساس نظر بزرگان، اخلاص حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی نقش مؤثری در اثرگذاری این نهاد در جامعه داشته است.



حجت الاسلام عرب‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد تا تلاش‌ها و برنامه‌های ستاد اقامه نماز همچنان مؤثر و ماندگار باشد و نقش نماز در زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم بیش از پیش تقویت گردد.



در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مجید شریفی کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز قم با اشاره به نقش کلیدی دبیران ستاد اقامه نماز ادارات در ترویج فرهنگ نماز افزود: دبیران مسئول برنامه‌ریزی و اجرای مفاد تفاهمنامه‌های بومی هر دستگاه هستند و لازم است این برنامه‌ها با دقت و نظارت مستمر به انجام برسد.



حجت الاسلام شریفی در ادامه با تشریح شاخص‌های عملکردی برای ارزیابی سالانه ادارات، تأکید کرد: ارزیابی عملکرد دبیران بر اساس میزان تحقق برنامه‌ها، کیفیت اجرا و اثرگذاری فعالیت‌ها صورت می‌گیرد و این شاخص‌ها نقش مهمی در سنجش اثربخشی ستادهای اقامه نماز در سطح استان دارند.



وی گفت: این برنامه‌ها و ارزیابی‌ها بخشی از تلاش‌های مستمر ستاد اقامه نماز استان است تا فرهنگ نماز در سطح خانواده‌ها، ادارات و دانشگاه‌ها نهادینه شود و نقش نماز به عنوان یک فریضه الهی در زندگی اجتماعی و حرفه‌ای کارکنان تقویت گردد.