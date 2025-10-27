به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، شصت و سومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای علوم و بهداشت و سایر اعضای حقیقی و حقوقی ۴ آبان ۱۴۰۴ در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست یوسف حجت با اشاره به سابقه تأسیس دانشگاه در سال ۱۳۶۰ به‌عنوان مرکز تربیت هیأت علمی کشور گفت: اکنون مأموریت دانشگاه تربیت مدرس از تربیت اعضای هیأت علمی به مرجعیت علمی و پاسخ‌گویی به نیازهای ملی ارتقا یافته است.

وی افزود: دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر دارای ۱۷ دانشکده و ۲۳ پژوهشکده است و دارای ۷۷۴ عضو هیأت علمی است که ۲۲ درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند. میانگین سنی اعضای هیأت علمی ۵۲ سال است و نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه ۱۳ به ۱ است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس تعداد دانشجویان دانشگاه را حدود ۱۱ هزار نفر اعلام کرد و گفت: حدود ۵ هزار دانشجو در مقطع ی و ۶ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند. همچنین ۸۰۰ دانشجوی بین‌الملل از کشورهای مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

به گفته حجت، تاکنون ۴۸ هزار نفر از دانشگاه تربیت مدرس دانش‌آموخته شده‌اند که ۵۶ درصد آنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های کشور هستند.

وی با اشاره به فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه افزود: در حال حاضر ۱۸۱ شرکت فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه مستقرند و گردش مالی آن‌ها به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس دانشگاه در ادامه از توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری خبر داد و گفت: دانشگاه تاکنون ۳۵۰۰ مقاله علمی ISI در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است که سرانه مقالات به ازای هر استاد ۴.۶ مقاله بوده است. همچنین دانشگاه در رتبه‌بندی وزارت علوم در جایگاه دوم کشور و در میان دانشگاه‌های وزارت علوم و بهداشت در رتبه سوم قرار دارد.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه را فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی عنوان کرد و خواستار حمایت دولت برای به‌روزرسانی این تجهیزات شد.

رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به طرح توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: پنل‌های خورشیدی در بام برخی از ساختمان‌های دانشگاه با هدف تأمین ۲۰ درصد از انرژی مصرفی برق دانشگاه نصب شد و در نیمه نخست سال جاری، ۰/۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دانشگاه نصب و به شبکه داخلی متصل شده و به زودی این ظرفیت به ۱/۳ مگاوات افزایش می‌یابد.

در ادامه جلسه، محمدرضا عارف بر لزوم تمرکز دانشگاه‌ها بر توسعه فناوری‌های پیشرفته و نوظهور و نقش راهبردی آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی دانشگاه تربیت مدرس گفت: این دانشگاه با عملکرد موفق خود از بدو تأسیس توانسته مأموریت اصلی‌اش در تربیت نیروی انسانی متخصص را محقق کند و امروز باید نقش فعال‌تری در مسیر مرجعیت علمی کشور ایفا کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به تحولات جهانی در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و افزود: بعد از تحولات اخیر منطقه و جنگ دوازده‌روزه، نقش دانشگاه‌ها در توسعه علمی و فناورانه کشور بیش از پیش برجسته شده است. سند چشم‌انداز و برنامه هفتم توسعه کشور، به‌درستی بر توسعه علم و فناوری تأکید دارد و اکنون باید دانشگاه‌ها در حوزه فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و فناوری‌های راهبردی پیشگام باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته گفت: هوش مصنوعی ابزار پیشرفت است و باید در همه عرصه‌ها از آن بهره‌برداری شود در عین حال نباید در این خصوص نیز شتاب‌زده و بدون‌مطالعه وارد شویم. دولت چهاردهم راهبردی را دنبال می‌کند که تا پایان دوره، ایران در میان کشورهای برتر منطقه در فناوری‌های پیشرفته قرار گیرد.

عارف با اشاره به حمایت دولت از دانشگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های تحول فناورانه، از دانشگاه تربیت مدرس خواست ظرف یک ماه برنامه سه‌ساله خود را با محوریت فناوری‌های نوظهور به دولت ارائه دهد.

در ادامه این نشست دستور جلسه‌های مصوب کمیسیون دائمی هیأت امنا مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان وزیر علوم و هیأت همراه از برخی از آزمایشگاه‌های دانشگاه، مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و پارک علم وفناوری دانشگاه بازدید کردند.