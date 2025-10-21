قمار با حیوانات در رشت ناکام ماند؛ پلیس متهمان را بازداشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب، ظهر امروز در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه قمار باعث از بین رفتن بنیان بسیاری از خانواده‌ها می‌شود، اظهار کرد: قمار علاوه بر اینکه با اعتقادات اسلامی مردم در تضاد است به پویایی جامعه نیز آسیب وارد می‌کند.

وی در ادامه گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر قصد برگزاری بازی احشام (ورزا جنگ) در روستاهای بخش سنگر، با توجه به اینکه این اقدام مصداق حیوان آزاری و کسب درآمد نامشروع از راه قمار است و به جهت حفظ نظم عمومی و آسایش ساکنین آن منطقه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه مأموران انتظامی بخش سنگر پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی، متهمان ۳۹،۲۷ و ۵۱ ساله که مقدمات برگزاری بازی جنگ احشام را فراهم کرده بودند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کردند.

این مقام انتظامی در پایان با اعلام اینکه کسب درآمد از راه قمار و تحصیل مال از راه نامشروع یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی است و جرم محسوب می‌شود از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.