سرهنگ روشن قلب: ۶۶ قمارباز در رشت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانهها با بیان اینکه قمار باعث از بین رفتن بنیان بسیاری از خانوادهها میشود، اظهار داشت: قمار علاوه بر اینکه با اعتقادات اسلامی مردم در تضاد است به پویایی جامعه آسیب وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: در پی دریافت خبر فعالیت باندهای قمار و شرط بندی در سطح شهرستان رشت، که همراه با تجمع افراد و سلب آسایش برای شهروندان بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در تعامل با کلانتریها پس از انجام اقدامات نامحسوس و تحقیقات پلیسی و اطمینان از صحت موضوع طی مأموریتهای مجزا ۶۶ عامل برگزاری قمار حین ارتکاب به جرم دستگیر کردند افزود: بیش از ۳۰۰۰ قلم انواع آلات قمار بازی، تعداد ۱ دستگاه ATM ،3 دستگاه خودپرداز عابربانک سیار، با تراکنشهای میلیاردی و مبلغ ۳۶ میلیون ریال وجه حاصل از قمار از محل وقوع جرم کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از پلمب ۳ واحد صنفی محل قمار بازی و سلب آسایش عمومی خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
این مقام انتظامی در پایان با اعلام اینکه کسب درآمد از راه قمار و تحصیل مال از راه نامشروع یکی از ناهنجاریهای اجتماعی است که جرم محسوب میشود از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.
