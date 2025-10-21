کشف کارخانه تولید لوازم آرایشی تقلبی با برندهای معروف

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در پی دریافت اخبار از منابع اطلاعاتی مبنی بر اینکه افرادی اقدام به تولید لوازم آرایشی بهداشتی با برند شرکت‌های معتبر و توزیع گسترده از طریق فضای مجازی در سطح کشور می‌کنند موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی انبار دپو، چاپخانه تولید لیبل های تقلبی شناسایی شد که در بازرسی از آن تعداد ۵ هزار عدد لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی و غیراستاندارد با برند شرکت‌های معروف ایده که بسته بندی شده و آماده توزیع در سطح بازار بود به همراه تعداد بسیار زیاد و قابل توجهی لیبل‌، هولوگرام، بسته بندی و کارتن‌های خالی جهت ادامه اقدام مجرمانه کشف، انبار و چاپخانه مذکور نیز پلمب شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: ۴ نفر از متهمان اصلی را پلیس در این خصوص دستگیر کرد که در بازجویی‌های تخصصی به تولید و فروش بیش از ۳۰ میلیارد ریال از محصولات مذکور شناسایی شد.

وی با بیان اینکه پلیس پس از تحقیقات تکمیلی با صدور قرار قانونی مناسب متهان را با هماهنگی‌های قضایی تحویل زندان دادند، توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلسی ۱۱۰ تماس بگیرند.