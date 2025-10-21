به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان ظهر سه شنبه در آئین افتتاح نخستین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای هیأت امنایی در کردستان با اشاره به اهمیت تحولات بنیادی در سیستم آموزشی، گفت: امیدواریم با هیأت امنایی شدن این مرکز، شاهد تحولی در راستای تحقق اهداف کلان سازمان باشیم.

سید علی علوی یادآور شد: هدف ما تأمین نیازهای آموزشی مناطق مختلف استان به‌طور هدفمند و منسجم است.

وی افزود: این مرکز به‌عنوان یک پلتفرم آموزشی نه تنها به ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی در سطح استان کمک خواهد کرد، بلکه نقش مهمی در توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.

رضا باجولوند، رئیس دبیرخانه مراکز هیأت امنایی کشور، نیز در سخنان خود بر اهمیت تدوین یک برنامه عملیاتی و منسجم تأکید کرد و اظهار داشت: این مرکز باید با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و تدوین نقشه راه مشخص، به‌عنوان یک عامل کلیدی در ارتقای کیفیت آموزش‌ها و هم‌راستایی فرآیندهای آموزشی با نیاز بازار کار کشور عمل کند.

این افتتاح، نقطه عطفی در مسیر توسعه منابع انسانی و تقویت مهارت‌های فنی در کردستان به شمار می‌رود و با اجرای سیاست‌های منسجم و دقیق، این مرکز می‌تواند به الگویی موفق برای سایر استان‌ها تبدیل شود و زمینه‌ساز تحولی بزرگ در بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر در استان شود.