  1. استانها
  2. البرز
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

سرهنگ جلیلیان: اسکیمر تهرانی در کرج دستگیر شد

سرهنگ جلیلیان: اسکیمر تهرانی در کرج دستگیر شد

کرج - رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: شخصی که در قالب شاگرد یک سوپرمارکت در تهران اقدام به کپی‌برداری از کارت‌بانکی ۹۵ نفر از شهروندان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان با اعلام این خبر گفت: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده برداشت غیرمجاز از حساب یکی از شهروندان به‌وسیله اسکیمر و کپی‌برداری از کارت‌بانکی، تیمی ویژه از کارشناسان زبده پلیس فتای استان البرز برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان احتمالی این پرونده وارد عمل شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بررسی‌های صورت گرفته از سوی مأموران متهم این پرونده شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در شهر تهران دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای استان البرز اضافه کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی اعتراف کرد که به مدت کوتاهی در یک سوپرمارکت در شهر تهران مشغول به کارشده و از آن طریق کارت‌بانکی ۹۵ نفر از شهروندان را کپی‌برداری کرده بود.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف تعدادی کارت‌بانکی کپی‌برداری شده و تجهیزات الکترونیک متهم از مخفیگاهش، گفت: برآورد کارشناسان از میزان کلاه‌برداری این شخص حدود ۶ میلیارد ریال است.

سرهنگ جلیلیان در پایان با اشاره به اینکه مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی آماده است تا در هنگام کلاه‌برداری و برداشت غیرمجاز حساب مقصد وجوه کلاه‌برداری را مسدود نماید، خاطرنشان کرد: شهروندان نیز بایستی توجه داشته باشند که در هنگام خرید حتماً خودشان رمز کارت‌بانکی را وارد کنند.

کد خبر 6629720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها