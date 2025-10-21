سرهنگ جلیلیان: اسکیمر تهرانی در کرج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان با اعلام این خبر گفت: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده برداشت غیرمجاز از حساب یکی از شهروندان بهوسیله اسکیمر و کپیبرداری از کارتبانکی، تیمی ویژه از کارشناسان زبده پلیس فتای استان البرز برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان احتمالی این پرونده وارد عمل شدند.
وی افزود: با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بررسیهای صورت گرفته از سوی مأموران متهم این پرونده شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در شهر تهران دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای استان البرز اضافه کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی اعتراف کرد که به مدت کوتاهی در یک سوپرمارکت در شهر تهران مشغول به کارشده و از آن طریق کارتبانکی ۹۵ نفر از شهروندان را کپیبرداری کرده بود.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف تعدادی کارتبانکی کپیبرداری شده و تجهیزات الکترونیک متهم از مخفیگاهش، گفت: برآورد کارشناسان از میزان کلاهبرداری این شخص حدود ۶ میلیارد ریال است.
سرهنگ جلیلیان در پایان با اشاره به اینکه مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ بهصورت شبانهروزی آماده است تا در هنگام کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز حساب مقصد وجوه کلاهبرداری را مسدود نماید، خاطرنشان کرد: شهروندان نیز بایستی توجه داشته باشند که در هنگام خرید حتماً خودشان رمز کارتبانکی را وارد کنند.
