به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز سهشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر خرید و فروش سکههای تقلبی، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و در بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد که یک نفر کلاهبردار سابقهدار در بازار طلا فروشان اقدام به فروش سکههای جعلی پارسیان میکند که بعد از اطمینان کامل با هماهنگی قضائی، متهم دستگیر شد.
وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروی متهم، تعدادی سکههای تقلبی کشف شد، گفت: متهم در سالهای گذشته در شهرهای جنوبی استان نیز به علت کلاهبرداری و جعل سکه دستگیر و زندانی شده بود.
وی تصریح کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار بازداشت روانه زندان شد.
