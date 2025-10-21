  1. استانها
پروژه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) به زودی افتتاح می شود

قم- معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم از پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) خبر داد و گفت: به زودی این پروژه افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطبایی از پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه احداث ضلع شرقی حرم بانوی کرامت خبر داد و اظهار کرد: این اداره کل با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، طی سالیان اخیر اقدام به نوسازی بافت اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) نموده است که طرح توسعه ضلع شرقی یکی از این پروژه‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه، توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی از شهریور سال ۱۴۰۱ شروع شد و بعد از گذشت سه سال از شروع عملیات، در مرحله تکمیل و بهره برداری قرار دارد.

طباطبایی در خصوص عملیات اجرایی این پروژه توضیح داد: فاز یک این پروژه شامل احداث کتابخانه با زیربنای بیش از ۱۱ هزار مترمربع و فاز دو این پروژه احداث شبستان امام خمینی با زیربنای ۲۲ هزار متر مربع بوده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان گفت: احداث کتابخانه، شبستان پیامبر اعظم (ص)، نصب درب‌های شبستان، تکمیل عملیات سنگ کاری پله‌های جنوب شرقی، نمای زیرین گنبد شبستان، ساخت محراب، اجرای سنگ فرش و.... از مهمترین اقدامات عمرانی در پروژه توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) بوده است.

گفتنی است ضلع شرقی حرم در خیابان ارم روبروی شبستان امام خمینی (ره) قرار دارد.

