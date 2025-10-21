به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، سهشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در رونمایی از کتاب «غِنا و موسیقی» از منظر رهبر انقلاب گفت: با وجود همسویی بین المللی، اهداف اسرائیل محقق نشد و نخواهد شد.
وی افزود: دخالت آمریکا در لبنان و منطقه بسیار بد است و نسل کشی و کشتار به همراه دارد.
نعیم قاسم بیان کرد: مداخله آمریکا در لبنان و منطقه ثابت میکند که در حال رهبری نسلکشی و قتل عام برای پروژه توسعهطلبانه خود است. نتانیاهو «اسرائیل بزرگ» را پیشنهاد میدهد که در خدمت آمریکای بزرگ است؛ چون میبینیم که ترامپ در سراسر دنیا چه میکند.
دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: لبنان نمیتواند آنچه اسرائیل میخواهد را به آن بدهد، و آمریکا هم نمیتواند، تا زمانی که مردمی سربلند و فداکاریهای بزرگی که انجام شده و میتوانند انجام شوند، وجود دارند. ما با مرحلهای از درگیری مواجه هستیم که در آن درد و امید زیادی وجود دارد زیرا اسرائیل به اهداف خود نرسیده و به اهداف خود نخواهد رسید.
وی تاکید کرد: لبنان باید سربلند، عزیز، مستقل، قوی و توانا بماند. اسرائیل به دنبال اجرای توافق و پایان درگیری و جنگ با لبنان نیست. هر آنکه گمان میکند که خلع سلاح حزب الله مشکل را حل میکند سخت در اشتباه هستند زیرا سلاح بخشی از توان لبنان است و آنها نمیخواهند که لبنان قوی باشد و قدرت داشته باشد.
نعیم قاسم تصریح کرد: رخداد جدیدی حاصل نشده جز اینکه آمریکا به دنبال آن است که آنچه اسرائیل از طریق جنگ به دست نیاورده است از راه سیاسی به دست آورد. تهدید کردن ما تاثیری ندارد و بی فایده است و اگر توافق را اجرا کنید لبنان نیز آن را اجرا می کند و همه تحرکات و فشارها، فرسایشی، وقت کشی و وقت تلف کردن است.
وی افزود: نتانیاهو میتواند بگوید در هرجا دست به کشتار زده است اما نمیتواند از ثبات و اینکه آینده برای رژیم اسرائیل است، سخن بگوید.
نعیم قاسم خطاب به دولت آمریکا و باراک گفت: تهدید لبنان برای گرفتن نقطه قوتش و قرار دادن آن به عنوان بخشی از اسرائیل بزرگ کافی است. ثبات لبنان با مهار اسرائیل حاصل میشود. ژستی که ترامپ در شرم الشیخ گرفت ژست صلح نیست.
وی خطاب به دولتمردان لبنان بیان کرد: شما مسئول حاکمیت هستید و اقدام درستی برای صیات از حاکمیت لبنان انجام دهید. شما مسئول بازسازی هستید و اقدامات اجرایی برای بازسازی انجام دهید.
شیخ نعیم قاسم بیان کرد: رئیس بانک مرکزی لبنان(کریم سعید) کارمند آمریکا نیست که شهروندان را در تنگنا قرار دهد و محدودیتهای پولی برای آنها ایجاد کند و دولت باید مانع او شود. وزیر دادگستری(عادل نصار) ضابط دادگستری آمریکا و اسرائیل نیست و باید اقدامات علیه شهروندان و معاملات آنها را را متوقف کند. آیا لبنان زندانی تحت کنترل آمریکا برای شهروندانش است؟ ایا وزیر دادگستری یا رئیس بانک مکرزی کارکنان دولت آمریکادرزندان آمریکایی در لبنان هستند؟
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: ما نمیپذیریم که لبنان زندان باشد و احدی تحت فرمان دولت آمریکا باشد. شما باید تحت امر دولت لبنان باشید و در راستای منافع ملت لبنان و شهروندان لبنانی عمل کنید.
