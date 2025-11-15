  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

فرماندار گناوه: رشته‌های دانشگاهی متناسب با دریا افزایش یابد

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: ارتقای سطح علمی و افزایش رشته‌ها باتوجه به نیاز و شرایط خاصی که شهرستان از جمله دریا، تجارت و گردشگری دارد، مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور این شهرستان افزود: این دانشگاه یک اعتبار علمی برای شهرستان بشمار می‌آید و خدماتی که در این حوزه ارائه می‌دهد، بسیار ارزشمند است و با توجه به ظرفیت‌های موجود این مرکز علمی، مستعد قابلیت ارتقا در حوزه‌های مختلف است.

فرماندار گناوه بیان کرد: ارتقای سطح علمی و افزایش رشته‌ها با توجه به نیاز و شرایط خاصی که شهرستان از جمله دریا، تجارت و گردشگری دارد، مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: مجموعه فرمانداری آماده همکاری در جهت ارتقا و رسیدن به جایگاه واقعی دانشگاه پیام نور شهرستان است.

فرماندار گناوه از رئیس جدید این دانشگاه در شهرستان خواست تلاش برای ارتقا، رفع کمبودها و نیازها با نهادینه کردن وفاق و همدلی و استفاده از نیروهای توانمند و مجرب را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی همچنین از زحمات و خدمات روح الله افراسیابی در طول دوره مسئولیت دانشگاه قدردانی کرد.

در این نشست که رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر حضور داشت، شهره انعامی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان گناوه معارفه و از زحمات و خدمات طول دوره مسئولیت روح الله افراسیابی در این مرکز علمی قدردانی شد.

